Члени Радбезу ООН закликали Росію скасувати свої рішення щодо Донбасу.

Рада Безпеки ООН 21 лютого 2022 року за запитом України провела екстрене засідання для обговорення протиправності рішення Росії про визнання юрисдикції рухів "ЛНР" і "ДНР" над окупованими районами Донецької і Луганської областей.

"Наші партнери продемонстрували єдність в підтримці України на тлі агресивних дій Росії. Вони звернулися до Москви з вимогою вжити в терміновому порядку заходів задля деескалації ситуації та повернення в русло дипломатичного діалогу з метою просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", – повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що, незважаючи на рішення Москви, міжнародні кордони України залишаються незмінними. Він також привернув увагу до того, що рішення РФ може означати її одноосібний вихід із "мінських домовленостей".

"Ми вимагаємо від Росії скасувати рішення про визнання і повернутися за стіл дипломатичних переговорів", – наголосив постійний представник України.

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що визнання Росією "незалежності" на території рухів "ДНР" та "ЛНР" порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

Зі слів Дікарло, "ризик великомасштабного конфлікту реальний і йому варто запобігти за всяку ціну", – цитує "Німецька хвиля".

Проведення засідання найвпливовішого органу ООН у такий пізній час відображає всю серйозність дій Москви, зазначила вона. Усі залучені до конфлікту сторони мають зосередитись на припиненні військових дій, наголосила заступниця генсека ООН.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що телевізійний виступ Путіна містив "низку обурливих, хибних заяв", спрямованих на "створення приводу для війни".

"Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді", – сказала вона, коментуючи введення російських військ на українську територію.

Зі слів Томас-Грінфілд, "мінські угоди" Путін "розірвав на шматки", а нинішні дії Москви "явно є основою для того, щоб спробувати створити привід до подальшого вторгнення в Україну". "Наслідки російських дій будуть жахливими для України, Європи та всього світу", – застерегла Томас-Грінфілд.

Представниця США вважає, що російський президент "тестує нашу міжнародну систему, перевіряє нашу рішучість". Путін має намір показати, що силовим методом здатний "перетворити ООН на фарс". "Ми повинні діяти спільно у відповідь на цю кризу", – наголосила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що вже 21 лютого президент США Джозеф Байден ввів санкції, що стосуються інвестиційної та іншої бізнес-діяльності громадян США на Донбасі, а 22 лютого Вашингтон ухвалить подальші заходи щодо "притягнення Росії до відповідальності за явне порушення міжнародного права".

Натомість постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу. Пекін сподівається, що сторони "займуть конструктивну позицію" та "складуть дорожню карту та графік для невідкладного виконання мінських домовленостей", заявив представник КНР. Він ніяк не прокоментував ставлення офіційного Пекіна до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", а також розпорядження президента РФ відправити туди російські війська.

Тим часом, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя закликав своїх колег "одуматися, відкинути емоції" і не погіршувати ситуацію. Він ствердив, що Москва відкрита для дипломатичного рішення, проте не має наміру "допускати нову криваву бійню" на Донбасі.