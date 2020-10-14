"Зе!-референдум": Зеленський пропонує карати за корупцію як за вбивство і геноцид.

Президент України Володимир Зеленський оголосив одне із запитань, котре пропонує поставити українським виборцям під час так званого всенародного опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. Питання стосуватиметься перспективи присудження довічного покарання за вчинення корупційного злочину.

Про це Зеленський сказав у зверненні, поширеному у середу пресовою службою Офісу Президента.

"25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на п'ять важливих питань. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти, бо Україна – це ти", - сказав Зеленський.

Президент не оголосив решти чотирьох запитань, бо планує надалі гратися й озвучуватиме по одному на день.

Напередодні – менш ніж за два тижні до дня виборів – Президент Зеленський анонсував проведення всенародного опитування 25 жовтня, на якому українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань.

Юристи розкритикували ідею Зеленського. А опоненти звинувачують його в здійсненні прихованої аґітації та використанні адмінресурсу.

Офіс Президента заявив, що опитування не прирівнюватиметься до референдуму й не матиме юридичних наслідків.

В Україні до довічного ув'язнення можуть засудити за наступні злочини: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що потягло за собою загибель людей чи інші тяжкі наслідки; посягання на життя державного чи громадського діяча України; умисне вбивство з обставинами, які обтяжують покарання; зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно; сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно; терористичний акт, що призвів до смерті; фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, що потягли за собою смерть особи чи інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах; посягання на життя працівника правоохоронного органу; посягання на життя журналіста; посягання на життя судді, народного засідателя; посягання на життя захисника чи представника особи; опір начальнику (військовий злочин), пов'язаний з умисним вбивством; порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством застосування зброї масового знищення, що потягло за собою загибель людей чи інші тяжкі наслідки; геноцид; посягання на життя представника іноземної держави; вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання або використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, що призвели до загибелі людини.