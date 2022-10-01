Росія заветувала на РБ ООН резолюцію зі засудженням псевдореферендумів.

Жодна інша країна не виступила проти резолюції.

 

 

У п'ятницю ввечері, 30 вересня, Рада Безпеки ООН провела екстрене голосування щодо резолюції, яка засуджує псевдореферендуми, проведені російськими окупаційними адміністраціями. Про це повідомила інформаційна аґенція Reurets. Документ, який підготували США й Албанія, засуджував Росію за її «незаконні так звані референдуми» у чотирьох українських областях – Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій – і оголошував, що вони «не мають сили».

 

Окрім того, у тексті резолюції підтверджувалася прихильність ООН до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах. Автори документа також закликали Росію негайно вивести війська з України.

 

На підтримку проєкту резолюції проголосували Албанія, Велика Британія, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, ОАЕ, США та Франція. Бразилія, Габон, Індія та Китай утрималися. Росія ж очікувано наклала вето в Раді Безпеки ООН на проєкт резолюції. Жодна інша країна не виступила проти.

 

«Резолюція не була ухвалена лише через один голос проти – голос Росії. Ми вже втомилися від постійного повторення, що дозволяти Росії використовувати право Радянського Союзу накладати вето на рішення Ради Безпеки не дає цьому органу виконувати своє головне завдання за статутом ООН, а саме підтримка міжнародного миру та безпеки», – сказав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

 

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Linda Thomas-Greenfield) ще раніше заявила, що якщо резолюція не пройде в Раді Безпеки, США й Албанія винесуть її на голосування на Генеральній Асамблеї ООН, де права вето немає.

 

Нагадаємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель ще 24 вересня заявив, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що Росію слід виключити із Ради Безпеки ООН. «Коли постійний член Ради Безпеки ООН починає неспровоковану і нічим не виправдану війну – війну, засуджену Генасамблеєю ООН, – призупинення його членства в Раді Безпеки ООН має бути автоматичним», – наголосив Шарль Мішель.

01.10.2022

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