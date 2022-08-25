США застерегли Росію від проведення фіктивних референдумів в Україні.

У Білому домі заявили, що вважатимуть ці референдуми фіктивними і їхні результати не матимуть жодного значення.

 

 

Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення референдумів на окупованих територіях України. Про це повідомив журналістам на брифінгу радник Білого дому з національної безпеки США Джон Кірбі (John Kirby). «Кремль дав вказівку офіційним особам розпочати підготовку до поетапних референдумів в окупованих Росією частинах України, які можуть розпочатися протягом кількох днів або тижнів», – цитує Кірбі видання The Washington Post.

 

За його словами, відповідні вказівки надійшли окупантським адміністраціям в непідконтрольних Києву районах Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей.

 

За наявною інформацією, США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами голосування і заявить про те, що мешканці окупованих російською армією територій прагнуть увійти до складу Росії. «Референдуми будуть фіктивними, а електоральна фреквенція на цьому голосуванні буде надто низькою», – переконаний Кірбі.

 

«Російські офіційні особи настільки стурбовані тим, що явка виборців буде низькою, як через значну шкоду завдану цим районам російськими атаками, так і через спротив з боку цивільних осіб, які залишилися, що вони намагаються розробити обхідні шляхи щодо того, як вони повідомлятимуть результати будь-якого голосування. Ми бачимо ознаки того, що росіяни самі знають, що український народ сприйме це як обман, і що вони обговорюють між собою, як їм це залагодити», – зазначив Кірбі.

 

Російська окупаційна влада на згаданих територіях, неодноразово заявляла про підготовку референдумів про приєднання до Росії. За планами, вони мають відбутися у вересні. Зеленський у відповідь заявляв, що це остаточно відріже шлях до можливості переговорного процесу.

25.08.2022

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