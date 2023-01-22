Конституційний референдум у Словаччині провалився.

Йшлося про можливість розпуску парламенту до закінчення легіслатурного періоду.

 

 

У Словаччині в суботу, 21 січня, пройшов загальнонаціональний референдум щодо внесення поправок до конституції. Словаки вирішували питання, чи варто дозволяти припинення повноважень парламенту та проведення дострокових виборів. Утім, як повідомило словацьке видання Nový Čas з покликом на інформацію центральної виборчої комісії країни, референдум провалився через занадто низьку електоральну фреквенцію.

 

За даними центральної виборчої комісії країни, лише близько чверті із 4,5 млн громадян Словаччини, які мають право голосу, прийшли на виборчі дільниці. Щоб референдум був оголошений таким, що відбувся і мав юридичну силу, явка мала перевищити 50 відсотків.

 

Зрештою, це доволі звичний результат для словацьких плебісцитів. Адже це вже дев’ятий загальнонаціональний референдум у країні з 1 січня 1993 року — часу поділу Чехословаччини та здобуття Словаччиною незалежності. З восьми попередніх референдумів лише опитування про вступ країни до Європейської Унії у 2003 році засвідчила фреквенція понад 50 відсотків.

 

Останній референдум ініціювала лівоцентристська опозиційна партія «Курс — соціальна демократія» (Smer — sociálna demokracia). Ідею також підтримала президентка країни Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová) після того, як активістам вдалося зібрали понад 400 тисяч голосів на підтримку цього рішення на тлі урядової кризи, що триває в країні протягом останніх місяців.

 

На суботньому референдумі громадянам Словаччини було запропоновано відповісти на запитання, чи згодні вони з внесенням поправок до конституції, які дають змогу провести дострокові вибори, якщо вони будуть схвалені парламентом чи на референдумі. Нині конституція країни не пропонує такої можливості. Згідно з основним законом, парламент не може бути розпущений до закінчення чотирирічної каденції навіть у разі, якщо правляча коаліція розкололася і не вдається сформувати нову.

22.01.2023

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