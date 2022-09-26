На Кубі легалізовано одностатеві шлюби.

За це на референдумі проголосувала переважна більшість кубинців.

На Кубі пройшов референдум щодо нового Сімейного кодексу, за підсумками якого переважна більшість громадян країни підтримала ідею легалізацію одностатевих шлюбів. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

За даними Центральної виборчої комісії, 74% з 8,4 мільйона кубинців, які мають право голосу, взяли участь у недільному референдумі. Понад 3,9 мільйона виборців проголосували за ратифікацію кодексу (66,9%), тоді як 1,95 мільйона висловилися проти ратифікації (33%).

100-сторінковий документ покликаний замінити Сімейний кодекс, який діє в країні з 1975 року. У новому кодексі запроваджується визначення шлюбу як спілки «двох людей». Крім цього, документ дозволяє гомосексуальним парам усиновлювати дітей та повністю леґалізує сурогатне материнство, якщо до нього вдаються на безоплатній основі.

Президент Куби Міґель Діас-Канель (Miguel Diaz-Canel) назвав новий кодекс «справедливим, необхідним, актуалізованим та сучасним законом, який надає права та гарантії всім». «Правосуддя відбулося. Кохання – це тепер закон. Це погашення боргу перед кількома поколіннями кубинських чоловіків і жінок, чиї сімейні проєкти чекали на цей закон роками», – написав у Twitter президент Куби.

Новий Сімейний кодекс 25 разів повертали на доопрацювання, за його положеннями провели близько 80 тисяч міських зборів, було враховано близько 300 тисяч пропозицій, висунутих під час обговорення.