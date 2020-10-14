Зеленський підтвердив факт розмови із керівником британської розвідки.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт зустрічі в Лондоні з керівником британської Таємної служби розвідки (Secret Intelligence Service, MI6). Водночас Зеленський заперечив чутки, начебто під час цих переговорів лунали застереження щодо роботи його радників на Росію.

Нагадаємо, видання "Дзеркало тижня" повідомило, що під час зустрічі зі Зеленським у Лондоні керівник MI6 Річард Мур поділився своїми даними про війну на Донбасі та боротьбу з корупцією в Україні. При тім на переговори не допустили представників Офісу президента, бо, згідно з інформацією британської розвідки, на Банковій працюють люди, що прислуговують Росії.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з представниками розвідки йшлося про проблему дезінформації та fake news. Він запевнив, що припущення щодо учасників розмови неправдиві.

"У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі... По-перше, там був інший склад на цій зустрічі", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

Зі слів Президента, "питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, начебто порушувалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося".

"Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати", – виправдовується керівник держави.

Президент вирішив трохи дорікнути українським журналістам: сказав, що британські приятелі порушували акурат тему дезінформації. "Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами... Мені здається, що головний зміст цієї професії – перевіряти інформацію й вільно оприлюднювати. І це правильно. Що стосується незалежних ЗМІ, я впевнений, що у нас багато незалежних журналістів. І ми завжди будемо підтримувати їхню свободу", – понарікав керівник держави.