Британська розвідка виявила в оточенні Зеленського людей, що працюють на Росію.

Керівник британської Таємної служби розвідки (Secret Intelligence Service, MI6) Річард Мур поділився з Президентом України Володимиром Зеленським своїми даними про війну на Донбасі та боротьбу з корупцією в Україні. На переговори, котрі відбулися в Лондоні під час візиту Зеленського, не допустили представників Офісу президента: згідно з інформацією розвідки, на Банковій працюють люди, що прислуговують Росії.

Про це пише видання DT.ua.

Саме шефові МІ6, "який по роботі знає про багато скелетів українців, захованих у британських шафах", британський укряд доручив місію донести українському Президентові месиджі, котрі не пасувало висловити прем'єр-міністрові Борису Джонсону.

"Закритість зустрічі була продиктована саме обговоренням персон із оточення Володимира Зеленського: британці бачать, як витікає інформація з України. Зазначимо, що раніше тему найближчого оточення Президента на переговорах із главою Української держави порушували американці. Але їхній кейс був тиском на владу. А у британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дії людей, із якими його асоціюють", – пише "Дзеркало тижня".

"На закритій зустрічі, в якій з українського боку, крім Президента, брав участь голова СБУ Іван Баканов (але були відсутні представники ОП), глава МІ-6 обговорював такі три основні теми. Перша – атаки української влади на антикорупційні органи в Україні й прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції. Друга – ситуація на сході й дії Росії. І, нарешті, третя (що стосується, зокрема, й російської тематики) – оточення Зеленського, не тільки офіційне, а й неформальне, яке має значний вплив на главу Української держави", – йдеться у статті.