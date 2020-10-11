Ситуація в Бішкеку стабілізувалася.

Цьому посприяло запровадження надзвичайного стану та введення військ до міста.

 

 

Ситуація в столиці Киргизстану Бішкеку, де з 5 жовтня тривали масові заворушення і сутички між прихильниками різних політичних сил, стабілізувалася. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg з покликом на комендатуру Бішкека.

 

«На даний момент ситуація в місті стабільна, вона контролюється співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями збройних сил», – запевнив представник комендатури. За його словами, охороняти громадський порядок також допомагають кілька тисяч представників народних дружин. «У перший день дії комендантської години жодних серйозних правопорушень на території столиці зареєстровано не було. На сьогоднішній день в столиці республіці практично всі муніципальні служби працюють в звичайному режимі, функціонує громадський транспорт і проводиться прибирання міських вулиць», – підкреслив співрозмовник.

 

Нагадаємо, що президент країни Сооронбай Жеенбеков своїм указом запровадив надзвичайний стан в Бішкеку з 21.00 (за місцевим часом) 10 жовтня. В місто були введені війська і військова техніка, встановлені блокпости, обмежений в'їзд і виїзд громадян, заборонено продаж алкоголю після 18.00, а також проведення будь-яких масових заходів, в тому числі мітингів. Відповідно до указу президента про режим НС обмежено роботу ЗМІ, комендатура отримала право призупиняти діяльність політичних партій.

 

Нагадаємо, що протести в Бішкеку розпочалися зранку п’ятого жовтня після оголошення попередніх результатів парламентських виборів, які пройшли в неділю, четвертого жовтня. До вечора вони переросли в заворушення й сутички з правоохоронцями. Демонстранти взяли штурмом Білий дім, де розташовані парламент і адміністрація президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова.

 

Дев’ятого жовтня ЦВК Киргизстану анулювала результати виборів і призначила повторні через місяць. Як вони будуть проходити і які партії і в якому складі візьмуть в них участь, поки що невідомо.

11.10.2020

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