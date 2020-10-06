Киргизькі протестувальники захопили будівлю парламенту.

Також вони звільнили з в’язниці засудженого експрезидента Атамбаєва.

 

 

Протестувальникам в Бішкеку після кількагодинного протистояння зі співробітниками міліції вдалося прорватися на обгороджену територію біля будівлі Білого дому, де розташовані парламент і адміністрація президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, і захопити її. Як повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg, протестувальники протаранили ворота парламенту на пожежній машині. 

 

На момент штурму парламенту в самій будівлі вже нікого не було. З території Білого дому раніше виїхала колона урядових машин й подалася в напрямку від центру Бішкека. 

 

Протестувальники влаштували всередині парламенту погром, трощили меблі, розкидали папери. На території, що прилягає до будівлі, були підпалені кілька автомобілів, в тому числі – патрульної служби МВС, а також шість карет швидкої допомоги. Зрештою зайнялася й сама будівля парламенту. На місце пожежі прибули три бригади вогнеборців. Їм вдалося локалізувати й погасити пожежу.

 

Тим часом протестувальники рушили від Білого дому до будівлі Держкомітету національної безпеки Киргизії, де в місцевому СІЗО перебував колишній президент Алмазбек Атамбаєв, засуджений на 11 років за корупцію та спротив владі. Протестувальники, серед яких був і син засудженого Кадир Атамбаєв, змусили силовиків звільнити експрезидента.

 

Потім протестувальники захопили будівлю мерії Бішкека. Зразу ж вони заявили про призначення нового «народного мера». Ним нібито став кандидат в депутати парламенту від переможеної партії «Республіка» Жоошбек Коєналієв. 

 

Прес-служба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова повідомляла, що глава держави заявив про готовність зустрітися з лідерами всіх партій, які брали участь в парламентських виборах. Президент, як повідомляли, готовий вести перемовини й про можливість повторних виборів.

 

Протести в Бішкеку розпочалися зранку п’ятого жовтня після оголошення попередніх результатів парламентських виборів, які пройшли в неділю, четвертого жовтня. До вечора вони переросли в заворушення й сутички з правоохоронцями. Демонстранти штурмували ворота Білого дому, лізли через огорожу і кидали в будівлю каміння. Міліція застосувала проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати і ґумові кулі.

 

11 з 16 партій, які брали участь у виборах, підписали заяву про невизнання їхніх результатів. Загалом в новому складі парламенту Киргизстану 200 місць. Згідно з результатами підрахунку 95 відсотків бюлетенів, виборчий поріг подолали чотири політичні сили. Президентська партія «Бірімдік» отримає 46 депутатських мандатів, «Мекен Киргизстан» – 45, «Киргизстан» – 16 і «Бутун Киргизстан» – 13. Вони змушені об'єднатися в коаліцію, оскільки конституційної більшості не отримав ніхто.

06.10.2020

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