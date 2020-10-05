На Луганщині знову зафіксували вмисний підпал. Детонують боєприпаси.

 

На Луганщині виникла чергова потужна пожежа. В ареалі поширення полум'я детонують боєприпаси. Місцева влада заявляє, що пожежа, правдоподібно, виникла внаслідок вмисного підпалу.

 

 

"Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-15 роках після масштабних обстрілів з "Граду". Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси", – повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook.

 

Станом на 14:00 адміністрація дала оновлену інформацію: вогнеборці "відстояли" електропідстанцію та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села.

 

 

2 жовтня волонтерський фонд "Повернись живим" поширив відео, зняте однією з військових бригад, на котрому зафіксовано підпал сухостою бойовиками біля лінії розмежування.

 

"Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо... До того ж, ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому найскладніше саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти", – прокоментували волонтери. 

 

Згодом автентичність відео підтвердив і речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він повідомив, що кадри в процесуальний спосіб долучено до матеріалів слідства. "Відео чітко показує як підступно, користуючись режимом тиші та сильним вітром у наш бік, терористи випалюють вогнем траву так, щоб пожежа сунула на наші позиції", – прокоментував Шевченко.

 

Штаб Операції Об'єднаних сил і керівництво Станично-Луганськї адміністрації ще після пожежі 30 вересня висловили думку, що полум'я спалахнуло через бойовиків. Водночас, Президент Володимир Зеленський заявив тоді: "Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж".

 

 

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