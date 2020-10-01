Внаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинуло п'ятеро людей. Винуватець – "ЛНР".

 

Унаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинуло п'ятеро людей. Четверо з них цивільні, один – працівник лісгоспу. Госпіталізовано 10 потерпілих. Вогонь понищив 250 житлових будівель.

 

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, укладеному згідно зі становищем станом на 10:00.

 

 

Згідно з офіційною інформацією, впродовж 30 вересня на території Луганської області зафіксували 146 пожеж у природних екосистемах. Понад половину – 82 пожежі – вдалося ліквідувати. Масштаб стихії розрісся через складні погодні умови – вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період.

 

Найбільш складне становище склалося вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сіверськодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

 

Основних осередків лісових пожеж зафіксували три. Найбільший із них виник поблизу Трьохізбенки у Новоайдарському районі. Внаслідок сильного вітру він поширився по лісових масивах до Сіверськодонецька. З вечора мешканці міста спостерігали гігантську заграву на околицях. Частина містян вирішила евакуюватися. Згідно з даними лісгоспів, на цій ділянці вогнем пройдено близько 8,8 тис гектарів.

 

Пожежникам вдалося загасити пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів в місті, на заводі антисептиків та на хлораторній насосної станції. Станом на ранок вогонь більше не йде в керунку Сіверськодонецька.

 

Згідно з оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель. Найбільше – в селах Воронове (70 обійсть) і Сиротино (64).

 

Репортер телеканалу "Україна" Олександр Махов повідомив, що село Воронове вигоріло майже дощенту. 

 

 

"Ситуація дуже складна – пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу, – заявив удосвіта голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. – У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі безпосередньо біля Сєвєродонецька".

 

Вранці по завершенні засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Гайдай заявив, що українські державні служби домовилися про безпеку повітряного простору над палаючою лінією розмежування й залучили для рятувальних робіт авіацію. 

 

"До гасіння пожежі долучені два літаки і гелікоптер. «Режим тиші» нам підтвердили. Зокрема, гелікоптер зараз гасить пожежу неподалік Сєвєродонецька", – повідомив Гайдай.

 

 

Надзвичайну подію, що виникла 30 вересня внаслідок пожежі на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств, комісією попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня, природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. У Станично-Луганському районі – як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня, природного характеру.

 

Штаб Операції Об'єднаних сил заявив у ранковому зведенні, що однією з причин пожеж на Луганщині є обстріли бойовиків. 

 

"Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль", – ідеться у повідомленні.

 

Ввечері Станично-Луганська РДА повідомляла, що причиною пожеж могли стати й обстріли із великокаліберної зброї.

 

"Згідно з повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ. Десь о 00:20 поступило повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ", – інформували в адміністрації.

 

Офіс Президента в своєму коментарі закликає встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. "Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", – зазначили на Банковій.

 

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на території Луганської області 1-5 жовтня спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. 1 жовтня очікуються пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

 

01.10.2020

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