Російська поліція прибрала імпровізований меморіал пам’яті самоспаленої журналістки.

Нижньогородська журналістка Ірина Славіна звинувачувала в своїй смерті Російську Федерацію.

Біля будівлі головного управління МВС в Нижньому Новгороді, де напередодні вчинила самоспалення головна редакторка видання Koza.Press Ірина Славіна, прибрали меморіал її пам'яті. Поруч чергують поліціянти і стоїть автозак. Про це повідомило видання «Коммерсантъ».

Нижньогородці в соціальних мережах обурюються тим, що сталося. На їхню думку, поліціянти намагаються таким чином змусити суспільство скоріше забути цю історію. Друзі та колеги Славіної пропонують принести нові свічки і квіти до будівлі управління МВС.

Донька Ірини Славіної Маргарита, як повідомила газета «Новая газета», вийшла на одиночний пікет у центрі Нижнього Новгорода. В руках жінка тримала плакат «Поки моя мама горіла заживо, ви мовчали».

Нагадаємо, як розвивалися події. У четвер, 1 жовтня, у помешканні Славіної пройшов обшук за кримінальною справою, порушеною проти підприємця Михайла Іосєлєвіча. Його звинувачують в «участі в діяльності небажаної організації» – в зв'язку з тим, що у приміщенні, яке належить йому, за версією слідства, влаштовували лекції активісти руху «Відкрита Росія». Представники цього руху стверджують, що вони не мають жодного стосунку до однойменної британської організації, включеної російською владою в список небажаних.

У Славіної під час обшуку вилучили електронні пристрої, особисті речі, документи, блокноти із записами. «Я залишилася без засобів виробництва», – написала напередодні Славіна. Вона також зазначала, що жодного стосунку до «Відкритої Росії» не мала. Пізніше з’ясувалося, що обшук у Славіної – наслідок банальної помилки слідчих, котрі переплутали Новгород і Нижній Новгород.

Окрім того, впродовж останніх років Славіну неодноразово штрафували за висловлювання в соціальних мережах і публікації на сайті KozaPress, а також за громадську діяльність.

Другого жовтня Ірина Славіна вчинила самоспалення перед будівлею регіонального МВС. На своїй сторінці в Facebook незадовго до цього вона написала «У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».