Суд пом'якшив запобіжний захід Стерненкові.

Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, скасувавши цілодобовий домашній арешт і призначивши натомість нічний арешт.

Як передає УНІАН, таке рішення ухвалила слідча суддя Марина Антонюк.

Суддя відмовила у задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання та частково задовольнила клопотання прокурора про продовження домашнього арешту на 2 місяці, змінивши запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Так, Стерненкові заборонено покидати місце проживання з 21:00 до 6:00. Крім того, йому заборонено виїжджати за межі Києва без дозволу прокурора, слідчого чи суду.

Запобіжний захід діє до 21 вересня.

Сергій Стерненко із захисниками зраділи рішенню суду, повідомляє Hromadske.

"Рішення мене здивувало. Я не скажу, що я задоволений ним сповна, але це краще, ніж цілодобовий домашній арешт", – прокоментував Стерненко.

Сергій зізнався, що не очікував пом'якшень через те, що вбачає в кримінальній справі політичне переслідування – "з огляду на політичні заяви вищого керівництва держави щодо моєї справи – фактично, до рішення суду визнали мене винним. І з огляду на те, що Ірина Венедіктова постійно тисне та прокурора і на слідство".

Нагадаємо, кримінальну справу віжкрили після нападу на Стерненка 25 травня 2018 року. Тоді він завдав ножового поранення одному з нападників – Івану Кузнецову. Невдовзі той помер від отриманих ран. Стерненко наполягає, що лише захищав своє життя.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка. В СБУ кажуть, що позаяк Кузнецов втік із місця події, то напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Проте Стерненко, як зазначають у Службі безпеки, побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема удар ножем у серце.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.