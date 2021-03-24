Учасник протесту під ОП вимагає перепросин від Геращенка.

Київський активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та Міністерства внутрішніх справ спростувати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.

Про це йдеться у вимозі Ратушного, котру він оприлюднив у Facebook.

Ратушний обурився, що у відеоролику, поширеному Геращенком та МВС, є його персональна інформація – фото з підписом "Ратушний Роман Тарасович, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". При цім на кадрах "невстановлена особа у масці, з якою мене нібито порівнюють, жодних протиправних дій на відео не вчиняє".

Активіст упевнений, що відеоролик має на меті викликати негативне ставлення до нього і створити враження, що він вчинив неправомірні дії, котрі є підставою для його кримінального переслідування. Ратушний певен, що цей ролик принижує його честь і гідність, негативно впливає на репутацію.

"Враховуючи, що вказаний вище відеозапис: (1) містить мої персональні дані та фотознімок (дозвіл на використання якого я ніколи ні МВС, ні особисто Антону Геращенку не надавав), які в загальному контексті відеоролика та супроводжуючого напису (2) створює у стороннього глядача враження про мою причетність до незаконних дій, наявність підстав для переслідування мене в кримінальному порядку, і навіть що таке кримінальне переслідування вже відбувається. А це не відповідає дійсності. Тому вважаю, що зазначений відеозапис містить недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації. Я вимагаю цю інформацію видалити, спростувати та вибачитись", – ідеться у вимозі.

Активіст погрожує звернутися до суду в разі іґнорування його вимог.

Роман Ратушний також розцінює анонс оголошення підозр як погрозу.

Увечері 20 березня під Офісом президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка та Андрія Антоненка. Під час акції на дверях ОП вибили шибки, табличку "Президент України" підпалили, розписали будівлю.