У «Шевченківському гаю» добудують інформцентр до кінця року.

Сучасний візит-центр у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького у Львові, що його «в миру» знають як «Шевченківський гай», добудують до кінця 2020 року. Роботи виконуватиме ТзОВ «Бізнес-Вектор ДК», повідомив директор музею-скансену Роман Назаровець під час дискусії, яка відбулася в медіа-хабі «Твоє місто».

Фото https://city-adm.lviv.ua

Роман Назаровець розповів, що у 2017 року була розроблена стратегія розвитку музею. Тоді ж запланували збудувати інформаційний центр, адмінбудівлю, стоянку для авто, нове фондосховище та сучасний вхід для мобільних груп. Тендер виграло ТзОВ «Будкомінвестиція», проте через невиконання договірних умов угоду розірвали.

Цього року тендер на будівництво інформаційно-освітнього центру на території Музею народної архітектури та побуту на вул. Чернеча гора, 1 у Львові оголосили повторно. Із переможцем тендеру ТзОВ «Бізнес-Вектор ДК» уклали угоду на виконання робіт за 29 мільйонів 800 тисяч гривень, оскільки попередній підрядник уже виконав робіт на 3 мільйони гривень.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Відповідно до тендерної документації, підрядник має збудувати адміністративну споруду, у якій на першому поверсі мають організувати для відвідувачів транзитно-інформаційну зону головного входу до музею, кафе та санвузли. Конференц-зал, навчальні, адміністративно-побутові та господарсько-технічні приміщення мають влаштувати на цокольному рівні будівлі.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Також підрядник має збудувати гостьову стоянку на 49 паркомісць, стоянку на 10 паркомісць для працівників музею, влаштувати освітлення, замощення та благоустрій із максимальним збереженням існуючих зелених насаджень. Усі роботи необхідно виконати до кінця 2020 року.

Фото https://city-adm.lviv.ua

У музеї є 22 тисячі експонатів. Планується, що в новому інформаційному центрі виставкова площа матиме понад 100 м2.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Синкел у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ о. Юстин Бойко зазначив, що будівництво нового інформаційно-адміністративного корпусу дасть можливість звільнити існуючий адмінкорпус для потреб Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ.

Керівниця департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда розповіла, що наразі формується команда, яка працює над пріоритетами, візією музею, і яка шукатиме нові інституції для співпраці.

«Центр несе родинні цінності Шептицьких. Плануємо, щоб там робили великі конференції, лекції, воркшопи, концерти, дитячі заходи, зустрічі з крутими людьми. Це має бути спільний міський простір. Дуже хочемо, щоб це була спільна діяльність музею, лаври і міста», – зазначила Наталія Бунда.

Нагадаємо, у Львові нещодавно відкрили музей Андрея Шептицького у колишніх келіях костелу св. Казимира, на вул. Кривоноса,1.