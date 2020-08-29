У Львові відкрили музей Андрея Шептицького.

 

У Львові у суботу, 29 серпня, на вул. Кривоноса, 1 відкрили музей митрополита Андрея Шептицького. Музей облаштували на першому поверсі, у колишніх келіях костелу св. Казимира, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На урочистому відкритті владика Ігор (Возьняк), архиєпископ і митрополит Львівський УГКЦ освятив каплицю митрополита Андрея на території музею. Опісля гості у супроводі директора новоствореного музею, отця Севастіяна перейшли до огляду експозиції, яка розміщена на першому поверсі будівлі.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

Експонуються ікони, картини, скульптури, давні книги, предмети вжитку Андрея Шептицького, його печатки з гербом, урочистий одяг.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

«В експозиції багато особистих ужиткових речей Митрополита. Ці речі зберігали монахи, священики, які були секретарями митрополита з часу, коли він представився у вічність, а це понад 70 років. Кожна річ є найціннішою. Найцінніша мітра, жезл, рушник, плащ митрополита», – зазначив о. Севастіян.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

Отець Севастіян відзначив що в експозиції представлено далеко не всі, що збереглися від митрополита Андрея Шептицького. Причина проста – музейної площі на першому поверсі недостатньо. Верхні поверхи колишніх монастирських келій наразі займає університет МВС.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

Директор музею прагне, щоб в подальшому він перетворився на науково-дослідницький осередок про життя митрополита та його родини.

 

Міський голова Львова Андрій Садвий упродовж останніх років неодноразово скеровував листи у Міністерство внутрішніх справ з проханням передати всі приміщення на вулиці Кривоноса, 1 церкві. У середовищі УГКЦ сподіваються, що врешті колишня сакральна споруда буде повернута церкві.

 

Нагадаємо, у 2017 році у Львові на території Українського католицького університету відкрили Центр Андрея Шептицького з сучасними освітнісми можливостями: бібліотекою, конференц-залами, виставковими та творчими просторами.

 

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