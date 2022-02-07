У поліції назвали попередню причину пожежі у «Шевченківському гаю».

Ймовірною причиною пожежі, яка у ніч з суботи на неділю знищила у Шевченківському гаю гуцульську ґражду XIX століття, правоохоронці називають необережне поводження з вогнем під час розпалювання у печі. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

О 2:14 мешканці багатоповерхівок, які є неподалік музею, повідомили про загоряння. За 6 хвилин рятувальники приїхали до скансену. На час їхнього прибуття вся будівля вже була охоплена полум'ям. Вогонь вщент знищив змодельоване подвір’я та дві дерев’яні споруди на території експозиції «Гуцульська хата».

За версією слідства, причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління у печі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини пожежі, вирішується питання правової кваліфікації події.

Пожежа сталася уночі, у часовому проміжку між обходами охорони.

«Охоронці музею вночі здійснюють обхід території щотри години. Останній обхід відбувся о 23:30. Станом на той час жодного загоряння, задимлення чи інших проявів пожежі не було зафіксовано. О 2:14 мешканці багатоповерхівок, які є неподалік музею, повідомили про загоряння.

Зараз триває слідство, експертиза ДСНС, залучені всі можливі служби. Наразі висновку експертів немає, тому причини пожежі невідомі», – розповів в.о. керівника Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Михайло Закопець.

«Для міста це велика втрата. Вчора ми були на місці пожежі, оглядали її наслідки. Сьогодні я спілкувався з керівником поліції: ми надамо слідчим всю необхідну інформацію. Зараз триває слідство, яке має з’ясувати всі обставини пожежі», – прокоментував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Він повідомив, що ухвалили рішення відбудувати втрачений об’єкт скансену.

«Ми прийняли рішення про те, що на цьому місці буде відновлено об’єкт. Яким чином це буде здійснено – прийматимемо рішення на науково-методичній раді. Можливо, нам вдасться реконструювати цю будівлю або будемо перевозити об’єкт такої тематики з інших населених пунктів», – зазначив Андрій Москаленко.

За його словами, на території скансену, а це понад 36 гектарів, є 110 об’єктів. Важливим є кожен, адже презентує той чи інший регіон нашої країни.

Минулого року було перевезено хату з Полісся. Зараз її реставрують, скоро відкриють для відвідувачів.

Керівниця департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда додала, що торік провели модернізацію електромереж музею.

«Нова система дозволить довести світло до кожного з об’єктів, облаштувати відеоспостереження та впроваджувати якісніші заходи безпеки на території Музею народної архітектури та побуту», – сказала вона.

Нагадаємо, унаслідок пожежі згоріла ґражда з середини ХІХ століття, привезена минулого року зі села Криворівня Івано-Франківської області. Разом з будинком згоріли близько 200 експонатів.

Фото lv.npu.gov.ua