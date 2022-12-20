У Криворівні відкрили музей Параски Плитки-Горицвіт.

 

Музей створили з метою популяризації та збереження культурної і духовної спадщини Параски Плитки-Горицвіт. Він складається із двох локацій: село Криворівня, присілок Москалівка (приміщення Криворівнянського старостинського округу) та присілок Грашпарівка (будинок, в якому мешкала Параска Плитка-Горицвіт). Про це йдеться на сторінці Верховинської селищної ради у fb.

 

 

Параска Плитка-Горицвіт – українська гуцульська художниця, фотографиня, письменниця, казкарка, народна філософиня, фольклористка, етнографиня, діалектологиня; «Гомер Гуцульщини». 

 

Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала верлібри, казки й фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії, також вела щоденники.

 

Виклала ватру, підігріла чаю власної суміші, як ліків: липи цвіт, глоду цвіт, кропива-нежалючка, шипшина, м’ята-аромат. І знову ж, сухариком апетитно повечеряла. — Слава Богу, подумала, що Він у своїх чотирьох стінах без докору й непогоди, і водиченька накормила... І я кличу в цей вечір щиро і боговдячно: дякую Тобі, наш Живодавче, Отче людинолюбний, многопрощаючий, що даєш у душу і серце моє покорму одухотворену, і я заспокоююсь і на малому, як і на великому, достатку...

Один із записів звичного вечора у щоденнику Параски Плитки-Горицвіт

 

Офіційна частина відкриття музею розпочалася з благословення настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ с. Криворівня отця Івана Рибарука. Опісля молитви священнослужитель розповів про кропітку роботу із заснування та реєстрації Музею та привітав присутніх із такою важливою подією в історії села та всього гуцульського краю.

 

Завершився захід колядкою у виконанні дитячого хору «Борисфен» з м. Києва, учасники якого тимчасово проживають у с. Бережниця, та в’язанкою гуцульських мелодій у виконанні Миколи Цвілинюка.

 

 

20.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22 | | Дискурси
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22 | | Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Бути українцем у Росії уже сприймається майже як дискредитація російських збройних сил
18.12.22 | | Дискурси
«Нова радість стала» у мажорному ладі
Стефанія Олійник          
Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.
18.12.22 | | Штука
298-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах більш ніж п’ятнадцяти населених пунктів.
18.12.22 | | Україна
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22 | | Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів  міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22 | | Штука
Прогулянки вздовж і над Сяном
Василь МАХНО
Уявляю, як востаннє оглядається на свій дім мій дідо Юрко, щоби пронести його – не знати для чого, принаймні в своїй пам'яті – як легку пучку світла
17.12.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.