У Криворівні відкрили музей Параски Плитки-Горицвіт.

Музей створили з метою популяризації та збереження культурної і духовної спадщини Параски Плитки-Горицвіт. Він складається із двох локацій: село Криворівня, присілок Москалівка (приміщення Криворівнянського старостинського округу) та присілок Грашпарівка (будинок, в якому мешкала Параска Плитка-Горицвіт). Про це йдеться на сторінці Верховинської селищної ради у fb.

Параска Плитка-Горицвіт – українська гуцульська художниця, фотографиня, письменниця, казкарка, народна філософиня, фольклористка, етнографиня, діалектологиня; «Гомер Гуцульщини».

Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала верлібри, казки й фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії, також вела щоденники.

Виклала ватру, підігріла чаю власної суміші, як ліків: липи цвіт, глоду цвіт, кропива-нежалючка, шипшина, м’ята-аромат. І знову ж, сухариком апетитно повечеряла. — Слава Богу, подумала, що Він у своїх чотирьох стінах без докору й непогоди, і водиченька накормила... І я кличу в цей вечір щиро і боговдячно: дякую Тобі, наш Живодавче, Отче людинолюбний, многопрощаючий, що даєш у душу і серце моє покорму одухотворену, і я заспокоююсь і на малому, як і на великому, достатку... Один із записів звичного вечора у щоденнику Параски Плитки-Горицвіт

Офіційна частина відкриття музею розпочалася з благословення настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ с. Криворівня отця Івана Рибарука. Опісля молитви священнослужитель розповів про кропітку роботу із заснування та реєстрації Музею та привітав присутніх із такою важливою подією в історії села та всього гуцульського краю.

Завершився захід колядкою у виконанні дитячого хору «Борисфен» з м. Києва, учасники якого тимчасово проживають у с. Бережниця, та в’язанкою гуцульських мелодій у виконанні Миколи Цвілинюка.