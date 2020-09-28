Голову женералітету Каталонії усунуто з посади.

Таке рішення ухвалив  Верховного суду Іспанії, звинувативши Кіма Торру в порушенні виборчого законодавства.

 

 

Кримінальна палата Верховного суду Іспанії ухвалила у понеділок, 28 вересня, що керівник женералітету каталонської автономії Кім Торра (Quim Torra) зобов'язаний полишити свою посаду. Про це повідомило видання El Mundo. Згідно з вердиктом, Торра також позбавляється на півтора роки права обіймати посади в державній адміністрації. Окрім того, він повинен сплатити штраф на суму 30 тисяч євро.

 

Таким чином Кримінальна палата Верховного суду відхилив апеляцію Торри на аналогічне рішення Вищого суду справедливості Каталонії (ВССК), винесене ще в грудні 2019 року.

 

Каталонський лідер був засуджений ВССК за непокору Центральній виборчій комісії країни. Під час кампанії з виборів до парламенту Іспанії навесні 2019 він відмовився виконати розпорядження ЦВК – зняти з адміністративних будівель в Барселоні плакати на підтримку каталонських політиків, засуджених на тривалі терміни ув’язнення за спробу вивести Каталонію зі складу Іспанії в 2017 році.

 

Захист Торре виправдовує дії свого клієнта правом на свободу думок і вважає, що в будь-якому випадку покарання є «занадто жорстоким». Суді вважають, що дії каталонського лідера «порушували найважливіші положення виборчого законодавства Іспанії». Бо згідно з іспанським законодавство під час передвиборчої кампанії державна адміністрація будь-якого рівня зобов'язана дотримуватися нейтралітету. А присутність плакатів на адміністративних будівлях було визнано «відвертою спробою реґіональної влади вплинути на виборців».

 

Відтепер тимчасовим виконувачем обов'язків голови Каталонії стане Пере Араґонес (Pere Aragonès), котрий досі обіймав посаду заступника голови реґіональної адміністрації.

28.09.2020

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