Головний архітектор Львова різко розкритикував реконструкцію «Океану».

Головний архітектор Львова Антон Коломейцев заявив, що реконструйована будівля «Океану» не відповідає затвердженим містобудівним умовам. Через недотримання головних умов і неправильно розставлені композиційні акценти, щодо зовнішнього вигляду будівлі напрошуються порівняння не з актуальною архітекторою країн Європи, а з будівлями пострадянських країн Центральної Азії. Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/anton.kolomyeytsev

Антон Коломейцев нагадав, що 13 вересня 2019 після сплати забудовником великого штрафу, зобов’язання відновити мозаїку, а також збудувати для міста 1 тис. м2 мистецької школи, були видані нові містобудівні умови для проведення реконструкції будівлі «Океан».

Фото www.facebook.com/anton.kolomyeytsev

Якщо первісно було дозволено у ході реконструкції, звести будівлю на три поверхи з технічним об’ємом на даху, граничною висотою до 20 м, то цього разу дозволили зведення чотириповерхової будівлі з технічним приміщенням на даху, граничною висотою 23 м.

Були чітко прописані вимоги щодо будівництва нових поверхів і загального зовнішнього вигляду будівлі. Зокрема, було дозволено залишити елемент хвилеподібного дашка над мозаїкою, який яскравою білою горизонталлю відсікає низ та верх – старий та новий об’єми.

Фото www.facebook.com/anton.kolomyeytsev

«Новий об’єм подавався як гра скляних конструкцій різної форми та тонального відтінку. Тонування спадало знизу вверх, полегшуючи таким чином сприйняття верхніх поверхів. Мозаїка зі всіх сторін була обрамлена своєрідною рамкою тіньових швів та скляних прорізів», – повідомив Антон Коломейцев і додав, що результат встановлених конструкцій його сильно розчарував.

«Об’єм трьох поверхів є абсолютно плоским монолітом, «технічні» приміщення на даху явно переросли задекларовані в містобудівному розрахунку об’єми. Але не це найгірше. Зберігши тоноване скло на фасаді, але відмінивши гру форм та тональних відтінків, архітектори фактично створили темну шафу, схожу на огидний тюнінгований автомобіль. Напрошуються порівняння не з актуальною архітекторою країн Європи, а скоріше з будівлями пострадянських країн Центральної Азії» – зазначив він.

Фото www.facebook.com/anton.kolomyeytsev

За оцінкою головного архітектора міста, через неправильно розставлені композиційні акценти мозаїка більше не є основним художнім елементом будівлі, а виглядає лише декором цокольного поверху.

«Вона не відділена від маси стіни і даху, так як це було колись і як пропонували перші версії реконструкції. В будівлі до перебудови це взагалі був вражаючий об‘єм маси мозаїки на тлі прозорого легкого зашклення.

Прикро, що не найскладніший у місті об’єкт щоразу призводить до такого цілком справедливого шквалу емоцій та дискусій. Мені здається, тут є над чим подумати і архітектору і забудовнику. І той і інший мають успішні з точки зору архітектури об’єкти, але «Океан» – однозначно не найкраща будівля для портфоліо. .. Об'єктивно і з боку забудовника було витрачено великі кошти як на відновлення мозаїки, так і на реконструкцію загалом, шкода що в результаті вони не працюють на позитивний «вау»-ефект», – написав він.

Щодо відповідальності авторів проекту він зазначив: «Архітектори тут не показали ані пропорцій, ані правильних ритмів, ані розуміння, що майбутній вигляд будівлі спершу потрібно показати мешканцям міста у вигляді правдивої візуалізації, бо на це потім людям доведеться дивитись щодня».

«Відновлена мозаїка – це найкраще, що сталось з «Океаном» після його руйнування», – резюмував Антон Коломейцев і додав, що емоційне враження у мешканців міста може пом'якшитися хіба що після відкриття дитячої мистецької школи у цій будівлі.

Надалі головний архітектор Львова порекомендував архітекторам уникати виконання фасадів тонованим склом будівель у місті доти, поки не досягнуть рівня майстерності відомого французького архітектора Жана Нувеля.

Зазначимо, що перевірка на відповідність об’єкту містобудівним умовам є у компетенції Державної архітектруно-будівельної інспекції України та її регіональних підрозділів.