Завершено роботу над угодою ООН про захист Світового океану.

Економічні інтереси були головним каменем спотикання під час останнього раунду перемовин

Представники понад ста країн – членів ООН завершили роботу над договором про захист біологічного різноманіття Світового океану. За словами захисників довкілля, документ відіграє важливу роль у боротьбі проти зникнення морської фауни та забезпечення сталого розвитку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Документ, який обговорювали протягом 15 років, було остаточно погоджено після п'яти раундів тривалих перемовин під керівництвом ООН. Економічні інтереси були головним каменем спотикання під час останнього раунду, який розпочався 20 лютого. Розвиткові країни закликали надати їм більшу частку прибутків від «синьої економіки» (blue economy), включно з передачею технологій.

«Корабель досяг берега», –­ сказала голова конференції ООН Рена Лі (Rena Lee) після останнього дня марафону переговорів. Присутні на них представники Greenpeace закликали ратифікувати угоду якомога швидше.

Договір розглядають як важливий внесок у так звану програму «30 до 30», яка передбачає, що до 2030 року держави візьмуть під захист 30 відсотків суші та світової акваторії. Відповідну угоду було ухвалено в грудні в Монреалі.

Єврокомісія назвала договір «історичним». «Ми робимо важливий крок уперед для збереження мешканців моря і біорізноманіття, чого потребуємо ми і майбутні покоління», – наголосив європейський комісар із проблем довкілля Вірґініус Сінкевічус (Virginijus Sinkevicius).

Наразі під захистом перебуває лише невелика частина Світового океану. Серед головних загроз біорізноманіттю – необмежений риболовецький промисел.