На День туризму у Львові запланували 40 безкоштовних екскурсій.

У Всесвітній день туризму, що припадає на цю неділю, 27 вересня, львів’яни та гості міста можуть відвідати одну з 40 безкоштовних екскурсій, квестів та майстер-класів у місті. Зокрема, проводитимуть пізнавальні прогулянки на Левандівці, Сихові, Підзамчі, Кастелівці, у парку «Знесіння», Митрополитчих садах, повідомили в управлінні туризму Львівської міськради.

Фото https://lviv.travel

Відвідувачам розповідатимуть про геральдику, відомих львів’ян минулого, історію зброярства, електрифікації, розвитку аптечної справи, про стріт-арт. Будуть екскурсії на велосипедах та самокатах. Охочі можуть взяти учась у майстер-класі зі скелелазіння. Вибрати тематику для прогулянки та зареєструватися можна за посиланням.

Фото anderver.livejournal.com

Низка музеїв міста на неділю, 27 вересня, оголосила вільний вхід. Серед них:

Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Шептицького;

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької;

Меморіальний музей Станіслава Людкевича;

Музей «Територія терору»;

Художньо-меморіальний музей О. Новаківського;

Художньо-меморіальний музей О. Кульчицької;

Художньо-меморіальний музей Л. Левицького;

Художньо-меморіальний музей І. Труша;

Музей історії України;

Музей визвольної боротьби України;

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича;

Львівський музей історії релігії (безкоштовні входи 26 та 27 вересня).

Тим часом львівські готельєри та ресторатори підготували акційні пропозиції для гостей із інших міст. У межах промокампанії «Їду до Львова!» управління туризму міста проводить розіграш трьох «романтичних турів» для двох осіб, до яких включене проживання у готелі та вечеря. Розіграш подарунків відбудеться у День туризму і серед відвідувачів Туристично-інформаційний центру міста, що на пл. Ринок, 1.