В Карпатах набули особливої популярності маршрути "слідами Довбуша".

В Українських Карпатах після виходу фільму стають популярними маршрути слідами Довбуша - з легендарним опришком пов'язаний Чорногірський гірський хребет та гора Шпиці. Про це розповів гірський гід Сергій Прокоп.

"Цього року після виходу фільму багато туристів звертають особливу увагу на маршрути в Українських Карпатах, що пов'язані легендами з легендарним опришком Олексою Довбушем. Так, легенда каже, що саме в урочищі Ґаджина біля чорногірської вершини гори Шпиці Олекса Довбуш ховався разом зі своїми опришками. На Ґаджині є навіть виступ, який називають сідло Довбуша - гора справді має виступ, схожий на трон", - каже Сергій Прокоп.

За народною легендою, в урочищі Ґаджина Довбуш підстрелив чорта та надбав нелюдську силу.

"За переказами, Довбуш полюбляв також і гору Шпиці, це одна із вершин Чорногори, висота над рівнем моря - 1863 метри. Трохи далі від вершини розташовані скелі Шпиць, саме через них гора має надзвичайну популярність", - розповідає Сергій Прокоп.

Також, за однією з легенд, саме на Чорногорі був захований опришківський скарб Довбуша.

Власне, сам фільм попри прив'язку до легенд знімався не на Чорногірському хребті, а за рішенням знімальної групи на сусідньому Свидовецькому.