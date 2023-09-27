В Карпатах набули особливої популярності маршрути "слідами Довбуша".

В Українських Карпатах після виходу фільму стають популярними маршрути слідами Довбуша - з легендарним опришком пов'язаний Чорногірський гірський хребет та гора Шпиці. Про це розповів гірський гід Сергій Прокоп.

 

 

"Цього року після виходу фільму багато туристів звертають особливу увагу на маршрути в Українських Карпатах, що пов'язані легендами з легендарним опришком Олексою Довбушем. Так, легенда каже, що саме в урочищі Ґаджина біля чорногірської вершини гори Шпиці Олекса Довбуш ховався разом зі своїми опришками. На Ґаджині є навіть виступ, який називають сідло Довбуша - гора справді має виступ, схожий на трон", - каже Сергій Прокоп.

 

За народною легендою, в урочищі Ґаджина Довбуш підстрелив чорта та надбав нелюдську силу.

 

"За переказами, Довбуш полюбляв також і гору Шпиці, це одна із вершин Чорногори, висота над рівнем моря - 1863 метри. Трохи далі від вершини розташовані скелі Шпиць, саме через них гора має надзвичайну популярність", - розповідає Сергій Прокоп.

 

Також, за однією з легенд, саме на Чорногорі був захований опришківський скарб Довбуша.

 

Власне, сам фільм попри прив'язку до легенд знімався не на Чорногірському хребті, а за рішенням знімальної групи на сусідньому Свидовецькому.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Чорногірський хребет є найвищим гірським масивом в українських Карпатах. Його найвища точка – гора Говерла 2061 м. На хребті знаходяться всі українські двотисячники: Петрос (2020), Говерла (2061), Ребра (2001), Гутин-Томнатик (2016), Бребенескул (2032) та Піп-Іван Чорногірський (2022). Хребет розділяє дві області – Закарпатську та Івано-Франківську, у 1919-1939 роках уздовж нього проходив кордон Польщі і Чехословаччини. Прикордонні стовпчики збереглися й досі.

 

 

21 серпня у Львові показали один із наймасштабніших українських фільмів - історичний пригодницький фільм "Довбуш" Олеся Саніна. Фільм вийшов у широкий прокат у День незалежності України не тільки у нас, а й у Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Латвії, Кореї та Ізраїлі. Велика епічна історія про великого епічного героя насправді є не буквальною ілюстрацією біографії найвідомішого із карпатських опришків, а пошуком відповідей на запитання, які були цікавими у цій темі саме режисеру Олесю Саніну

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