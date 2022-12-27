"Укрзалізниця" запускає 6 додаткових поїздів у напрямку Карпат та відновлює "Буковельський експрес".

 

"Укрзалізниця" запустить додаткові поїзди на Новий рік у напрямку західних областей та Карпат через зростання попиту. На сайті опублікували розклад шести додаткових рейсів.

 

«Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від Укрзалізниці», – повідомили на сторінці УЗ.

 

191/192 Київ – Львів

30 грудня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

 

229/230 Київ – Ужгород

29 грудня з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно з 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

 

238/237 Одеса – Ужгород

З Одеси 29 грудня о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно з 30 грудня о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06.

 

216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ

Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

 

255/256 Київ – Чернівці

Вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

 

211/212 Харків – Львів

Вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

 

Додатково «Укрзалізниця» відновлює «Буковельський експрес» зі Львова до Ясіня. На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд. Потяг робитиме зупинки у найбільш популярних туристичних локаціях у горах – Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня, Лазещина.
 

«Поїзд №810/809 Львів - Ясіня відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50», – йдеться у повідомленні УЗ.

 

Поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину. Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті.
 

27.12.2022

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