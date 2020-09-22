Німецька прокуратура не зможе порушити справу про отруєння Навального.

Головна причина – його отруїли не на теренах ФРН.

 

 

Розслідування німецькими компетентними органами справи з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального неможливе. Німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомляє, що влада Німеччини вивчала евентуальність порушення і самостійного розслідування такої справи Федеральною прокуратурою ФРН. Однак після консультацій з правниками з'ясувалося, що закони країни не дозволяють це зробити.

 

Як повідомляють джерела видання, залучені німецьким урядом експерти зробили висновок, що справа не може бути порушена, оскільки злочин стався за межами країни, тобто на території Росії.

 

За твердженням експертів-правників, такі випадки можна розслідувати лише тоді, коли на них поширюється принцип універсальної юрисдикції. Наприклад, якщо мова йде про воєнний злочин. Однак випадок Навального, вважають експерти, кваліфікувати таким чином не можна.

 

У зв'язку з цим виходить, що єдиною країною, яка юридично має право розслідувати отруєння, залишається Росія, пише газета, оскільки отруєння сталося саме там. «І це радикально відрізняє те, що трапилося (з Навальним, – Z) від отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Великій Британії: на британській землі з британськими жертвами», – пише Süddeutsche Zeitung.

 

За даними видання, в Німеччині справу можна було б порушити тільки в разі смерті Навального або кардинального погіршення його самопочуття, оскільки в цьому випадку кінцевий етап злочину був би зафіксований вже на німецькій землі. Але займалася б розслідуванням не Федеральна прокуратура Німеччини, а прокуратура Берліна. Проте такий варіант розвитку подій малоймовірний, адже російський опозиціонер одужує.

 

Нагадаємо, що другого вересня спеціальна лабораторія Бундесверу виявила, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». Згодом висновки лабораторії Бундесверу підтвердили відповідні лабораторії Франції і Швеції. 

 

У Кремлі, покликаючись на дані омських лікарів, вважають, що підстав для порушення кримінальної справи в Росії немає. Щобільше, в Москві заперечують сам факт отруєння. 

22.09.2020

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