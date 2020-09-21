Затримано жінку, котра намагалася отруїти Дональда Трампа.

Вона виявилася громадянкою Канади й намагалася перетнути американсько-канадський кордон.

Підозрювану в надсиланні до Білого дому листа з рицином, адресованого американському президентові Дональдові Трампу, затримано на мості Піс-Брідж у місті Буффало (штат Нью-Йорк). Про це в понеділок, 21 вересня, повідомив старший офіцер Служби митного і прикордонного контролю США Аарон Бовкер (Aaron Bowker).

Ім’я жінка поки що не називають. Відомо лишень, що вона – громадянка Канади, а в'їхала до Сполучених США з Форт-Ері, що в канадській провінції Онтаріо. Про це повідомила телекомпанія CNN.

За інформацією газети The New York Times, в березні 2019 року цю ж жінку було затримано в Техасі за нелегальне перебування в США і депортовано на батьківщину. У неї тоді виявили фальшиве посвідчення водія, протерміновану піврічну візу і вогнепальну зброю.

Затримання фактично відбулося на американсько-канадському кордоні. Його здійснили працівники Служби митного і прикордонного контролю США. За повідомленням американських прикордонників, підозрювана була озброєна. Її мотиви встановлюють.

Напередодні американські мас-медія повідомляли з покликом на прес-службу Федерального бюро розслідувань, що підозріле послання було виявлено Службою поштового контролю при Білому домі. Лист був відправлений з Канади.