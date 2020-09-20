Галицькі хроніки COVID-19: 20 вересня.

Станом на 09:00 20 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 41 946 хворих на COVID-19. За минулу добу – 589 нових випадків: 170 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 1195 ПЛР-тестів) та 231 – на Тернопіллі (провели 1056 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: шість людей померло на Львівщині та чотири – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 вересня (09:00): 11 247 випадків, 231 новий
м. Тернопіль – 84 особи
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 9 осіб️
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 вересня (09:00): 18 317 випадків, 188 нових
Львів – 57 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 вересня (09:00): 12 382 випадки, 170 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.09.2020