Галицькі хроніки COVID-19: 20 вересня.

Станом на 09:00 20 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 41 946 хворих на COVID-19. За минулу добу – 589 нових випадків: 170 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 1195 ПЛР-тестів) та 231 – на Тернопіллі (провели 1056 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: шість людей померло на Львівщині та чотири – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

20 вересня (09:00): 11 247 випадків, 231 новий

м. Тернопіль – 84 особи

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 9 осіб️

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 вересня (09:00): 18 317 випадків, 188 нових

Львів – 57 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

20 вересня (09:00): 12 382 випадки, 170 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

20.09.2020

До теми

Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20 | | Наука
Вилетіла сорока з чорного потока
Тарас Прохасько
Світ май кращий, бо ми мудріші – знаємо то, чого колись ніхто не знав. І такий самий сумний, бо так само не знаємо ні години, ні дня
17.09.20 | | Дискурси
Перебреханий Львів
Юрій Винничук
Львів своєю історією приваблює багатьох авторів. І ось вони, прочитавши кілька популярних книжечок, беруться писати про те, про що не мають зеленої уяви
16.09.20 | | Дискурси
Чи може добра освіта бути дистанційною?
Ростислав ГРИНІВ
Окрім цін, є ще цінності. Сприйняття перших є динамічним, бо залежить від нашого добробуту. Цінності ж — поняття радше суспільне, виробляється десятиліттями
16.09.20 | | Галичина
Відтяти йому голову! – сказала королева 
Ганна Улюра
Книжка відкрила для європейського читача обшир мексиканської «прози про насилля», що зараз її зауважиш в будь-яких визначних літературних рейтингах. Англійський варіант звався «Вглиб кролячої нори», прозоро натякнувши на повабно-безжальний абсурд Керролових «білих кроликів».
15.09.20 | | Штука
Червоне – то любов, а чорне – то журба
Дослідження доводить: люди здебільшого асоціюють кольори з тими ж емоціями. Але щодо деяких кольорів у певних країнах асоціації є специфічними.
15.09.20 | | Наука
Про монументи давніші й новіші
Олександр Ірванець
З острахом позираю на порожній постамент, який залишився від Леніна. Кого поставлять на цей постамент наші сьогоднішні поводирі?
15.09.20 | | Дискурси
Палинський: час творити
Богдан Чепурко
Оглядач бачить те, що становить основу образотворення того чи іншого мистця й знаходить потрібні акценти. Так висновується барвиста мозаїка смислів і сенсів, творячи узагальнену картину мистецьких процесів, що розгортається у розлогу панораму художнього життя Львова.
14.09.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.