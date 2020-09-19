Галицькі хроніки COVID-19: 19 вересня.

 

Станом на 09:00 19 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 41 357 хворих на COVID-19. За минулу добу – 752 нові випадки: 181 – на Івано-Франківщині, 260 – на Львівщині (провели 1848 ПЛР-тестів) та 311 – на Тернопіллі (провели 1195 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано шістнадцять летальних випадків: восьмеро людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині та п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 вересня (09:00): 11 016 випадків, 311 нових

м. Тернопіль – 100 осіб

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 16 осіб️

Зборівський район – 23 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 вересня (09:00): 18 129 випадків, 260 нових

Львів – 101 особа

Бродівський район – 29 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Золочівський район – 12 осіб

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 28 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 21 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

19 вересня (09:00): 12 212 випадків, 181 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.09.2020

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