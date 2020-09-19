Галицькі хроніки COVID-19: 19 вересня.

Станом на 09:00 19 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 41 357 хворих на COVID-19. За минулу добу – 752 нові випадки: 181 – на Івано-Франківщині, 260 – на Львівщині (провели 1848 ПЛР-тестів) та 311 – на Тернопіллі (провели 1195 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано шістнадцять летальних випадків: восьмеро людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині та п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 вересня (09:00): 11 016 випадків, 311 нових
м. Тернопіль – 100 осіб
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 16 осіб️
Зборівський район – 23 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 вересня (09:00): 18 129 випадків, 260 нових
Львів – 101 особа
Бродівський район – 29 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Золочівський район – 12 осіб
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 18 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 28 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 21 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 вересня (09:00): 12 212 випадків, 181 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.09.2020