Виявлено ще 4 «корупційні» мільйони Славоміра Новака.

Слідчі органи Польщі висновують, що масштаби злочинів Новака значно більші, ніж вважалося раніше.

Співробітники Центрального антикорупційного бюро (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA) Республіки Польща виявили та реквізували кошти на суму понад чотири мільйон злотих, які, на переконання правоохоронців, здобуті внаслідок корупційних злочинів, вчинених Славоміром Новаком – ексміністром транспорту Польщі та колишнім керівником Укравтодору. Про це повідомило Polskie Radio 24. У двох викритих правоохоронцями сховках виявилося 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів та 30 тисяч злотих.

Окрім того, CBA реквізувало два помешкання Новака загальною вартістю два мільйони злотих, а також автомобіль Land Rover представницького класу.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин (Stanisław Żaryn) в коментарі для журналістів наголосив, що провадження у справі Славоміра Новака розвивається. Він також зазначив, що масштаби діяльності Новака, якою займається Центральне антикорупційне бюро, «виявилися більшими, ніж вважалося раніше».

Нагадаємо, що в липні цього року колишнього міністра транспорту Польщі (в уряді Дональда Туска) і екскерівника Державного агентства автомобільних доріг України (у 2016–2019 роках) Славоміра Новака польські слідчі органи затримали у зв’язку з обвинуваченнями у корупції. Правоохоронці стверджують, що під час роботи на своїй посаді в Укравтодорі Славомір Новак брав хабарі за надання замовлень на побудову й ремонт доріг, зокрема й польським підрядникам. Аналогічні злочини Новакові інкримінують й у час його роботи в польському уряді.