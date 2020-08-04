У Польщі затримали чергову особу у справі Славоміра Новака.

Затриманий теж має стосунок до ремонту автодоріг в Україні.

Окружна прокуратура у Варшаві повідомила про ще одного затриманого у справі ексміністра транспорту Польщі та колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака. Цього разу поліція затримала Олександра Д. (Aleksandra D.). Затриманий, за інформацією польських слідчих органів, репрезентує польську компанію, яка подавала заявки на контракти в Україні. Про це повідомило видання Gazeta Wyborcza.

За словами речниці Окружної прокуратури у Варшаві Олександри Скшиняж (Aleksandra Skrzyniarz), чоловікові висунули обвинувачення в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди за отримання контракту.

«Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Новака та інших підозрюваних. Олександр Д. – це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Олександрові Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надати Славомірові Новаку матеріальну винагороду на велику суму».

Прокуратура не повідомила, чи будуть чергові затримання у цій справі, бо заходи є конфіденційними.

За вироком суду, Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом. Його захист оскаржив це рішення. Судове засідання у цій справі ще не відбулося.

Нагадаєм, що екскерівника Державного агентства автомобільних доріг України (у 2016-2019 роках) Славоміра Новака затримали у зв’язку з обвинуваченнями у корупції. Слідчі органи стверджують, що під час роботи на своїй посаді в Укравтодорі Славомір Новак брав хабарі за надання замовлень на побудову й ремонт доріг, зокрема й польським підрядникам.