У пошуках больового порога

Не треба зупиняти людину, яка пхає цвяхи в розетку чи робить спробу якоюсь частиною власного тіла зупинити роботу бензопили. Окремі вітчизняні політики бавляться в подібні експерименти, шукаючи собі премію Дарвіна, – поставтеся до цього толерантно. Огляд подій тижня в Україні.

Інспекція тижня

Пошук владою «больового порога» населення України раз у десять років перетворює населення в народ, який розганяє владу або за допомогою пісень і помаранчевих кульок, або застосовуючи коктейль Молотова.

Сучасне керівництво бадало «пороги» в 2019-му, коли хотіло скасувати повноцінне святкування Дня Незалежності, потім були спроби втиснути в законодавство «формулу Штайнмаєра» і створити консультативну раду вкупі з росіянами і колаборантами.

Такі ініціативи керівництва країни мали позитивний результат, бо завдяки його ідіотизмам дехто з простих смертних взнав про існування статті 5 Конституції, де українською по білому написано: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами».

У вересні сталася чергова серія танців на граблях, під час яких позиції Збройних сил України мали б інспектувати бойовики з окупантами. До апофеозу «всеохоплюючого перемир’я» дійшли під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи.

За словами Леоніда Кравчука, під час відеоконференції групи несподівано з’явився радник президента РФ Козак і почав звинувачувати українську сторону в зриві мінських домовленостей. Щоб заспокоїти росіян, Кравчук і компанія погодилися провести «інспекцію» позицій ЗСУ, в якій би були представники ОРДЛО. Говорити, що це абсурд чи державна зрада, якось не випадає, бо цензурних визначень для подібного рішення просто не існує. Коли до переговірників дійшло, що вони не перетинають «червоні лінії», а геніталіями пруть на бензопилу, ситуацію пригальмували. Кравчук традиційно розтікався думками, але прохопився про те, що «інспекцію» не скасовано, а лише перенесено.

А Козак в режимі оф-лайн випірнув під час переговорів радників лідерів Нормандської четвірки. З цієї зустрічі вітчизняний колега росіянина Єрмак привіз радісну для Банкової інформацію про можливу зустріч керівництва України, Німеччини, Франції та РФ ще в поточному році.

Володимир Зеленський хоче такого рандеву, як підліток прагне потрапити у стрипклуб. Тінейджерам вологі перспективи псують вредні дядьки, що здійснюють фейсконтроль, а Володимира Олександровича засмутить згаданий Козак: кремлівський «сірий кардинал» уже повідомив – жодної «нормандії» не планується, а вибори в ОРДЛО треба провести. І це буде сюжетом наступної серії буфонади.

Звинувачення тижня

Історія з «вагнерівцями» була заплутаною з самого початку. Затримані в Білорусі «солдати удачі» спершу фігурували в іпостасі засланих з Москви диверсантів, які мають припинити політичну діяльність Лукашенка – а як буде необхідність, то і життєдіяльність також. Потім найманці виступили в ролі засекречених імпортних преторіанців "бацькі", які Олександра Григоровича врятують від будь-яких загроз. Не використати новітніх Wild Gesse не могли в Україні, але з експлуатації цієї теми вийшла чергова халепа.

Спочатку на офіційному рівні було заявлено, що затримані під Мінськом бойовики "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Поки Київ чекав, що працівників приватної військової компанії віддадуть для подальшого відвідування якогось вітчизняного СІЗО, Мінськ повернув «вагнерівців» Москві.

Сюжет був настільки смачний, що мусів мати продовження. В середині вересня з’явилася інформація про те, що правдами чи неправдами найманців таки мали поставити перед очі української Феміди, і СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнер". Про свої плани силовики поінформували президента Зеленського і керівника його Офісу Єрмака. Після такого інформування «вагнерівці» оперативно повернулися за поребрик.

Далі в сценарії залишилися лише вітчизняні дійові особи. 9 вересня Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити справу за ознаками державної зради в діях глави Офісу президента Андрія Єрмака. СБУ і ГУР відхрестилися від своєї участі в спецоперації щодо «вагнерівців», а колишні генеральний прокурор і секретар РНБО провели пресконференцію, під час якої показали документи, на основі яких мали вручити підозри 26 найманцям, причетним до військових злочинів на Донбасі.

"Керівництво держави починає приховувати цю інформацію і, ба більше, примушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Але ви знаєте, найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати зло, здійснюються спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали", – сказав Турчинов, а Луценко закликав Зеленського звільнити учасників наради, після якої деталі спецоперації стали відомі компетентним органам РФ і операцію було зірвано. Позбутися посад, на думку ексгенпрокурора, мають Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко. Крім того, в парламенті треба створити тимчасову слідчу комісію, яка вивчить ситуацію і дасть вердикт тому, що сталося.

Про себе опозиціонери нагадали: про те, що у наших силових відомствах коїться чортзна-що, відомо було і без них – результати робіт парламентських ТСК завжди викликали в кращому разі сумну посмішку, а для повноти картини бракує, аби хтось із «вагнерівців» потрапив у групу, яка прийде інспектувати позиції нашої армії.

Бесіда тижня

Джулія Ламберт переконувала, що коли взяв паузу, то її необхідно тримати до кінця. Заповіт персонажа, створеного Сомерсетом Моемом, втілив у життя відставний шеф ОПУ Андрій Богдан. Красномовний юрист, який стверджував, що для спілкування з довкіллям новій владі не потрібні журналісти, пів року багатозначно мовчав – і врешті видав чотиригодинне інтерв’ю Дмитрові Гордону.

Протягом такого часу можна було побалакати і про подвиги Гільгамеша чи про законодавчі ініціативи короля Камехамеха, але Андрій Йосипович узяв в розробку більш актуальні теми.

Завдяки розмові двох телегенічних персонажів усі зацікавлені взнали, що Микола Азаров був чесною людиною і «не давав красти», Єрмак – вселенське зло, яке обідає з Порошенком і найбільше впливає на Зеленського, який, у свою чергу, перетворився на Брежнєва. Богдан порадив Зеленському провести конституційну реформу, щоб залишитися в історії з церемоніальними функціями, бо ні миру, ні економічного росту Володимир Олександрович вже не досягне.

Загалом Рішельє у відставці наговорив так багато цікавого, що його слова викликали інтерес у Державному бюро розслідувань, куди інтерв’юйованого було запрошено на ще одну бесіду в якості свідка.

Коли Гордон запропонує комусь із чинних чи відставлених політичних діячів поговорити про життя і плани на майбутнє, то потенційним відвідувачам ДБР треба буде викинути зі свого життя чотири години і подумати, яким резонансним чханням в муку цей час можна наповнити.



Кастовість тижня

Латинське «Quod licet Iovi, non licet bovi» звучить шляхетніше і десь делікатніше, ніж польське «Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie», бо плебеєві приємніше відчувати себе майже благородним биком, ніж якоюсь смердючкою, а аристократ, порівнюваний з Юпітером, набагато потужніше виглядає від проведення паралелей навіть з воєводою. Голова Верховної Ради у філологічно-етичні роздуми не впадав, а кількома реченнями пояснив господарям слуг народу, де їхнє місце.

"Вважаю, що це не для українських реалій. Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", – це Дмитро Олександрович оцінив шанси легалізації проституції в наших широтах. Десь у цей момент соратник Разумкова Богдан Яременко, який з сесійного залу ВР замовляв послуги повій, задоволено видихнув, бо конкурентів на цьому ринку в нього не виросте.

«Я не впевнений, що суспільство в повній мірі до цього готове», – так спікер парламенту оцінив адекватність простих громадян щодо легалізації короткоствольної зброї. Сотні народних депутатів, міністрів, просто «тварин, які рівніші за інших тварин», аплодували зваженій позиції Разумкова – бо в них нагородні стволи від Авакова вже є, а суспільство хай «підкорюється, а потім оскаржує».

У легалізації легких наркотиків спікер також пуританин і навіть абстинент. «Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав, і якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї», – сказав Разумков – і тут йому нема чого закинути. У Верховній Раді й довкола неї і без наркотиків дурі вистачає.

В інтерв’ю Гордону Богдан назвав Разумкова можливим наступним президентом.