Галицькі хроніки COVID-19: 14 вересня.

Станом на 09:00 14 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 37 648 хворих на COVID-19. За минулу добу – 637 нових випадків: 142 – на Івано-Франківщині, 143 – на Львівщині (провели 887 ПЛР-тестів) та 352 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині та семеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 вересня (09:00): 9234 випадки, 352 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 353 нових випадків)
м. Тернопіль – 159 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький1 район – 12 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 66 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 вересня (09:00): 17 057 випадків, 143 нових
Львів – 83 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 12 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 7 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 вересня (09:00): 11 357 випадків, 142 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.09.2020