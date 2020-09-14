Галицькі хроніки COVID-19: 14 вересня.

Станом на 09:00 14 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 37 648 хворих на COVID-19. За минулу добу – 637 нових випадків: 142 – на Івано-Франківщині, 143 – на Львівщині (провели 887 ПЛР-тестів) та 352 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині та семеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

14 вересня (09:00): 9234 випадки, 352 нових

(за даними ДУ  "Тернопільський ОЛЦ" – 353 нових випадків)

м. Тернопіль – 159 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький1 район – 12 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 66 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

14 вересня (09:00): 17 057 випадків, 143 нових

Львів – 83 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 12 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 7 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

14 вересня (09:00): 11 357 випадків, 142 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

14.09.2020

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