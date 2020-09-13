Галицькі хроніки COVID-19: 13 вересня.

Станом на 09:00 13 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 37 011 хворих на COVID-19. За минулу добу – 497 нових випадків: 132 – на Івано-Франківщині, 140 – на Львівщині (провели 1004 ПЛР-тести) та 225 – на Тернопіллі (провели 1243 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: чотири людини померли на Львівщині, чотири – на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 вересня (09:00): 8882 випадки, 225 нових

м. Тернопіль – 51 особа

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 27 осіб

Збаразький район – 11 осіб

️Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 16 осіб

️Монастириський район – 18 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 32 особи

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 вересня (09:00): 16 914 випадків, 140 нових

Львів – 67 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 15 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 6 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 5 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

13 вересня (09:00): 11 215 випадків, 132 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.