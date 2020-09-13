Галицькі хроніки COVID-19: 13 вересня.

Станом на 09:00 13 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 37 011 хворих на COVID-19. За минулу добу – 497 нових випадків: 132 – на Івано-Франківщині, 140 – на Львівщині (провели 1004 ПЛР-тести) та 225 – на Тернопіллі (провели 1243 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: чотири людини померли на Львівщині, чотири – на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 вересня (09:00): 8882 випадки, 225 нових
м. Тернопіль – 51 особа
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 27 осіб
Збаразький район – 11 осіб
️Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 16 осіб
️Монастириський район – 18 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 32 особи
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 вересня (09:00): 16 914 випадків, 140 нових
Львів – 67 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 15 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 6 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 5 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 вересня (09:00): 11 215 випадків, 132 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.09.2020