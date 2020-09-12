Галицькі хроніки COVID-19: 12 вересня.

Станом на 09:00 12 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 36 514 хворих на COVID-19. За минулу добу – 558 нових випадків: 130 – на Івано-Франківщині, 148 – на Львівщині (провели 1334 ПЛР-тести) та 280 – на Тернопіллі (провели 1326 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

12 вересня (09:00): 8 657 випадків, 280 нових

 

м. Тернопіль - 64 особи

Бережанський район - 14 осіб

Борщівський район - 13 осіб

Бучацький район - 28 осіб

Гусятинський район - 11 осіб

Заліщицький район - 33 особи

Збаразький район - 17 осіб

️Зборівський район - 16 осіб

Козівський район - 6 осіб

Кременецький район - 15 осіб

️Лановецький район - 11 осіб

️Монастириський район - 9 осіб

Підволочиський район - 17 осіб

️Підгаєцький район - 5 осіб

Теребовлянський район - 3 особи

Тернопільський район - 9 осіб

Чортківський район - 8 осіб

Шумський район - 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

12 вересня (09:00): 16 774 випадки, 148 нових

 

м. Львів – 100 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 2 особи

Жовківський район – 13 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Сколівський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа

Стрийський район – 4 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

12 вересня (09:00): 11 083 випадки, 130 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

12.09.2020

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