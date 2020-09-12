Галицькі хроніки COVID-19: 12 вересня.

Станом на 09:00 12 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 36 514 хворих на COVID-19. За минулу добу – 558 нових випадків: 130 – на Івано-Франківщині, 148 – на Львівщині (провели 1334 ПЛР-тести) та 280 – на Тернопіллі (провели 1326 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 вересня (09:00): 8 657 випадків, 280 нових
м. Тернопіль - 64 особи
Бережанський район - 14 осіб
Борщівський район - 13 осіб
Бучацький район - 28 осіб
Гусятинський район - 11 осіб
Заліщицький район - 33 особи
Збаразький район - 17 осіб
️Зборівський район - 16 осіб
Козівський район - 6 осіб
Кременецький район - 15 осіб
️Лановецький район - 11 осіб
️Монастириський район - 9 осіб
Підволочиський район - 17 осіб
️Підгаєцький район - 5 осіб
Теребовлянський район - 3 особи
Тернопільський район - 9 осіб
Чортківський район - 8 осіб
Шумський район - 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 вересня (09:00): 16 774 випадки, 148 нових
м. Львів – 100 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 2 особи
Жовківський район – 13 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Сколівський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
Стрийський район – 4 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 вересня (09:00): 11 083 випадки, 130 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.09.2020