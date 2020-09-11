Галицькі хроніки COVID-19: 11 вересня.

Станом на 09:00 11 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 35 956 хворих на COVID-19. За минулу добу – 627 нових випадків: 151 – на Івано-Франківщині, 174 – на Львівщині (провели 1334 ПЛР-тести) та 302 – на Тернопіллі (провели 1173 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 вересня (09:00): 8377 випадків, 302 нових
м. Тернопіль – 65 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 34 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 25 осіб
Заліщицький район – 27 осіб
Збаразький район – 22 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 42 особи
Чортківський район – 18 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 вересня (09:00): 16 626 випадків, 174 нових
м. Львів – 85 осіб
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 12 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам’янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 3 особи
Сокальський район – 3 особи
Сколівський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 8 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 вересня (09:00): 10 953 випадки, 151 новий
(враховано дані за два дні)
м. Івано-Франківськ – 106 осіб
Тисменицький район – 28 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Снятинський район – 12 осіб
Косівський район – 26 осіб
Калуський район – 31 особа
Долинський район – 11 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 17 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.09.2020