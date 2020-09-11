Галицькі хроніки COVID-19: 11 вересня.

Станом на 09:00 11 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 35 956 хворих на COVID-19. За минулу добу – 627 нових випадків: 151 – на Івано-Франківщині, 174 – на Львівщині (провели 1334 ПЛР-тести) та 302 – на Тернопіллі (провели 1173 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

11 вересня (09:00): 8377 випадків, 302 нових

м. Тернопіль – 65 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 34 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 25 осіб

Заліщицький район – 27 осіб

Збаразький район – 22 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 42 особи

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

11 вересня (09:00): 16 626 випадків, 174 нових

м. Львів – 85 осіб

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 12 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам’янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 3 особи

Сокальський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 8 осіб

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

11 вересня (09:00): 10 953 випадки, 151 новий

(враховано дані за два дні)

м. Івано-Франківськ – 106 осіб

Тисменицький район – 28 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Снятинський район – 12 осіб

Косівський район – 26 осіб

Калуський район – 31 особа

Долинський район – 11 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 17 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 6 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.09.2020

До теми

Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20 | | У світі
«Міст з паперу» 2020
Цьогоріч шоста німецько-українська зустріч письменників «Міст з паперу» відбуватиметься у формі телемосту «Paperbridge Circle 2020» між Івано-Франківськом і Берліном. Два півкола — одне у Франківську, а інше у Берліні, по шестеро авторів і авторок у кожному – зустрінуться у віртуальному просторі.
10.09.20 | | Штука
Щедро ділитися － довше жити
Перерозподіл доходів і багатства впливає на рівень смертності у спільноті.
10.09.20 | | Наука
Арт-обереги  спадщини
Надія Слободян
Неспотворені євроремонтами стіни виставкових залів органічно увійшли в резонанс із палітрою художніх творів, що розташовані в суголосному ладі поміж собою й контрапунктному із різноформатними репродукціями та світлинами. увиразнили інтенцію авторки зробити їх оберегами на порятунок культурної спадщини.
09.09.20 | | Штука
Краса голосом андрогіна
©Аделіна Єфіменко
Орландо – людина неймовірної зовнішньої краси в статі чоловіка і жінки. Композиторка Ольга Нойвірт знайшла для художнього слова Вірджинії Вулф відповідне інтонаційне відтворення: міняється стать – міняється голос, спочатку переважає низький глибокий регістр мецо-сопрано, потім – високий. Душа Орландо прагне творити, та в усі часи відчуває тиск соціальних стереотипів.
08.09.20 | | Штука
Ми виявляємо заражених, а не заразних
Треба змінити стратегію: діагностувати хай неточно, але швидко і часто, а отже, дешево.
08.09.20 | | Дискурси
Десять негренят
Андрій ЛЮБКА
Мова, якою ми послуговуємося, мова, яка послуговується нами, – це не просто засіб комунікації, а щось на кшталт спільної свідомості й підсвідомості.
08.09.20 | | Дискурси
Реставратор дзвіниць 
Уляна Галич
 Поет переосмислив досвід метафоричного мовлення з традиції українського фольклорного спадку у форматі власних, доволі дивних та незвичних, навіть готичних у чомусь, психоделічних балад, всуціль тривожних і невротичних, болісних і прекрасних.
07.09.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.