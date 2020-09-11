Галицькі хроніки COVID-19: 11 вересня.

Станом на 09:00 11 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 35 956 хворих на COVID-19. За минулу добу – 627 нових випадків: 151 – на Івано-Франківщині, 174 – на Львівщині (провели 1334 ПЛР-тести) та 302 – на Тернопіллі (провели 1173 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 вересня (09:00): 8377 випадків, 302 нових

м. Тернопіль – 65 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 34 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 25 осіб

Заліщицький район – 27 осіб

Збаразький район – 22 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 42 особи

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 вересня (09:00): 16 626 випадків, 174 нових

м. Львів – 85 осіб

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 12 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам’янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 3 особи

Сокальський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 8 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

11 вересня (09:00): 10 953 випадки, 151 новий

(враховано дані за два дні)

м. Івано-Франківськ – 106 осіб

Тисменицький район – 28 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Снятинський район – 12 осіб

Косівський район – 26 осіб

Калуський район – 31 особа

Долинський район – 11 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 17 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.