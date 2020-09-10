Галицькі хроніки COVID-19: 10 вересня.

Станом на 09:00 10 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 35 329 хворих на COVID-19. За минулу добу – 577 нових випадків: 143 – на Івано-Франківщині, 183 – на Львівщині (провели 1258 ПЛР-тестів) та 251 – на Тернопіллі (провели 1089 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та чотири – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 вересня (09:00): 8075 випадків, 251 новий
м. Тернопіль – 70 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 28 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 29 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 42 особи
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 вересня (09:00): 16 452 випадки, 183 нових
м. Львів – 76 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 1 особа
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 9 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 18 осіб
Пустомитівський район – 29 осіб
Радехівський район – 2 особи
Сколівський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 5 осіб
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 вересня (09:00): 10 802 випадки, 143 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.09.2020