Галицькі хроніки COVID-19: 10 вересня.

 

Станом на 09:00 10 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 35 329 хворих на COVID-19. За минулу добу – 577 нових випадків: 143 – на Івано-Франківщині, 183 – на Львівщині (провели 1258 ПЛР-тестів) та 251 – на Тернопіллі (провели 1089 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та чотири – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 вересня (09:00): 8075 випадків, 251 новий

м. Тернопіль – 70 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 28 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 29 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 42 особи

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 вересня (09:00): 16 452 випадки, 183 нових

м. Львів – 76 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 1 особа

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 29 осіб

Радехівський район – 2 особи

Сколівський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 5 осіб

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

10 вересня (09:00): 10 802 випадки, 143 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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