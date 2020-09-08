Зеленський відмовився звітувати про дії влади після порушеного перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський відмовився звітувати про дії української влади, вжиті після порушення "режиму тиші" на Донбасі в неділю. Він зазначив, що є багато речей, які не повідомляють у медіях, бо влада прагне захистити не одну людину, а 40 мільйонів українців.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами на Сумщині, інформує "Українська правда".

"Ми реагуємо. Ми одразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації, тому що наша задача захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної країни", – сказав Зеленський.

"Щодо тих порушень, я скажу вам відверто: це найскладніша на сьогодні робота – зберігати життя українців. Дуже поверхньо на цю тему я не можу спілкуватися, тому що я глибоко у цій темі і я не можу відповідати", – зазначив керівник держави.

Зеленський поінформував, що офіційний Київ шукав контакту з Москвою відразу після недільних обстрілів. "Ми на рівні міністрів закордонних справ (і не тільки) зв’язувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ", – повідомив керівник держави. Розмови ж із Лавровим, нагадаємо, так і не відбулося: міністр вирушив у відрядження.

Решту деталей Президент не розголосив. "Навіщо я буду говорити вам про кількість термінових нарад з приводу цієї провокації? Багато чого робиться і зроблено як військовими, так і розвідниками нашої країни. Ми все одно будемо робити все, щоби зберегти "режим тиші", щоб уникнути великої кількості поранених і загиблих. Іншого варіанту, як зберегти життя людей, я не бачу", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, на Донбасі завершився "режим тиші" – бойовики вбили українського військовослужбовця неподалік Причепилівки, а бійці Збройних Сил України вперше за час "перемир'я" офіційно відкрили вогонь у відповідь. Перед тим в неділю російські бандити поранили українського військовика біля Красногорівки.

Офіс Президента зазначив тоді, що не вважає порушення "режиму тиші" системним.