Офіс Президента не трактує недільні обстріли бойовиків як системні.

 

Україна розцінює обстріли на Донбасі з боку окупаційних військ в неділю як два окремі випадки й вимагає від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях.

 

Про йдеться у коментарі Офісу Президента, що його подає "Укрінформ".

 

 

"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", – підкреслили в ОП.

 

У президентському офісі поінформували, що напередодні Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо обстрілів терористичних організацій "ЛНР", "ДНР", через які один український військовий загинув, а один був поранений.

 

Зазначається, що Президент "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки" на Донбасі.

 

В ОП нагадали, що впродовж 41 дня режиму всеосяжного та сталого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових.

 

"Президент вкотре наголошує, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує усі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, за потреби, українські військові захищатимуть суверенітет, територіальну цілісність та життя українських громадян, своєчасно та рішуче реагуючи на активність противника", – наголосили в ОП.

 

Що ж до конкретних кроків, то міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після наради зі Зеленським ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

 

Також Україна вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22 липня про запровадження із 27 липня пакета додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню – задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

 

В ОП зауважили, що напередодні представники Тристоронньої контактної групи провели позачергове засідання щодо цих інцидентів. "Також представники ТКГ збиратимуться і сьогодні", – додали в Офісі Президента.

 

07.09.2020

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