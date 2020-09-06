"Режим тиші" скінчився: бойовики вбили українського воїна – ЗСУ отримали наказ ужити вогонь.

У неділю, 6 вересня, на Донбасі завершився "режим тиші" – бойовики вбили українського військовослужбовця, а бійці Збройних Сил України вперше за час "перемир'я" офіційно відкрили вогонь у відповідь. Раніше в неділю російські бандити поранили українського військовика.

"Збройні формування Російської Федерації вдруге [за добу] порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню, – йдеться у повідомленні штабу ООС, поширеному о 20:00 неділі. – Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення, не сумісне з життям".

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

"У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", – поінформував штаб.

Зазначимо, до цього моменту українські вояки не відкривали вогню в бік ворога, зокрема й під час попередньої недільної провокації, коли бойовики поранили зі стрілецької зброї військовослужбовця української армії.

Так, іще о 18:00 у своєму вечірньому добовому зведенні штаб висловлював тривогу через порушення "режиму тиші" бойовиками та застерігав: на наступну провокацію Збройні Сили України вже дадуть відповідь.

"Сьогодні, 6 вересня, на 42-й день дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, та здійснили прицільний обстріл українських позицій, – заявили у штабі. – Так, поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17. У результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об’єднаних сил".

Також штаб зафіксував один провокативний постріл із підствольного гранатомета побіля поселення Шуми (нагадаємо, напередодні ватажок руху "ДНР" Денис Пушилін пригрозив обстріляти українські позиції при Шумах у понеділок, 7 вересня).

"Командування Об’єднаних сил наголошує, що в разі повторного відкриття прицільного вогню в бік українських позицій, Об'єднанні сили залишають за собою конституційне право на застосування всіх сил і засобів для стримування збройної агресії Російської Федерації", – застерегли у штабі.

Штаб наразі не розголошує імені вбитого воїна – спершу мають поінформувати родину.