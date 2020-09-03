Суд стягує з "ПриватБанку" 10 млрд грн на користь Суркісів.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з державного "ПриватБанку" майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів.

Міністерство фінансів України заявило, що оскаржуватиме це рішення.

"Ухвалене 2 вересня рішення Печерського суду за головуванням судді Сергія Вовка про порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн) й ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства", – заявили у Мінфіні.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав рішення суду "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

"Суд задовольнив заяву «британських компаній» (афілійованих з братами Суркісами) та у якості забезпечення позову і без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з «ПриватБанку» близько 9 мільярдів гривень (точну суму зможу сказати після отримання тексту ухвали завтра вранці)", – написав Малюська у facebook.

Прем’єр Денис Шмигаль, зі свого боку, заявив, що в уряді зараз чекають на повний текст рішення, щоби сформувати юридичну позицію для апеляції.

"Ми вважаємо, що рішення Печерського суду ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з «ПриватБанком» та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", – наголосив він.

"Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації «ПриватБанку». «ПриватБанк» є державним банком і невід’ємною частиною стабільної та прозорої банківської системи", – додав голова уряду.