ФБР проводить обшуки у компанії, пов’язаній із Коломойським.

 

Федеральне бюро розслідувань проводить 4 серпня обшуки в офісах компанії Optima в американських містах Клівленд і Маямі.

 

Про це повдіомляє "Радіо Свобода", покликаючись на спеціального агента ФБР Вікі Андерсон-Ґреґґ.

 

 

"Я можу підтвердити, що ми є в обох локаціях", – сказала вона, додавши, що наразі немає затриманих.

 

"Влада в Клівленді проводить широкомасштабне розслідування, яке стосується українського олігарха Ігоря Коломойського, воно триває вже досить тривалий час. Коломойський є керівником групи «Приват», великої української бізнес-компанії, а керівники компанії також входять до складу Optima", – повідомляє видання Cleveland.com.

 

21 травня 2019 року державний "Приватбанк" звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає "Приватбанк", вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про "відмивання грошей" протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд – тобто майже 13 річних бюджетів України.

 

У позовній заяві "Приватбанк" стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із "Приватбанку".

 

Підставою позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства. Їх, на думку "Приватбанку", організували Коломойський і Боголюбов спільно з іншими відповідачами, щоби заволодіти активами у США вартістю у сотні мільйонів доларів. Виявити ці схеми вдалося завдяки аналізу кредитного портфеля банку та транзакцій компаній, яким "Приватбанк" видавав позики.

 

З’ясувалось, що гроші, отримані з банку, перераховувались низці одних і тих самих компаній, які "Приватбанк" називає "пральними". Ці ж компанії згодом витрачали отримані кошти на купівлю майна у США.

 

Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційна нерухомість та готелі. Наприклад, завдяки грошам з "Приватбанку" одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленд. Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова "Приватбанк" виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

 

04.08.2020

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