Львівська обласна рада відмовилася від послуг Raiffeisen Bank International і переходить на обслуговування державного банку. Це спричинено тим, що банк Raiffeisen внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомила пресслужба Львівської облради, керівництво ЛОР вирішило змінити фінансову установу, через яку проходять усі обласні банківські операції. Це пов'язано з тим, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International, послугами якої впродовж багатьох років користувалася обласна рада, до переліку міжнародних спонсорів війни.

За даними НАЗК, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банківська група продовжила працювати в Росії й офіційно визнала так звані «ДНР» та «ЛНР». Окрім того, надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини.

У Нацбанку стверджують, що Raiffeisen Bank не планує виходити з російського ринку, тому Львівська обласна рада вирішила відмовитися від Raiffeisen Bank International і укласти угоду про співпрацю з одним із державних банків України. У пресслужбі ЛОР повідомили, що облрада співпрацюватиме з державним «ПриватБанком».

Зазначимо, що в лютому санкційний орган США почав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через роботу його представництва у РФ. Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) вважає, що представництво Raiffeisen Bank International відіграє важливу роль в економіці держави-терориста. Через це в березні НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Також у цьому списку опинився угорський OTP Bank.



