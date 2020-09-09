Верховний Суд призупинив виплату грошей "Приватбанку" Суркісам.

Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ "Приватбанк".

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

Зазначають, що 8 вересня Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі № 757/7499/17-ц за касаційною скаргою Кабінету Міністрів України на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 20 квітня 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Одночасно колегія суддів задовольнила клопотання АТ КБ "Приватбанк" і зупинила виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі.

Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема шляхом стягнення з АТ КБ "Приватбанк" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США.

Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом.

Зазначено, що, застосовуючи таке зупинення виконання, Верховний Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін.

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з "Приватбанку" 350 млн дол. на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

3 вересня суддя Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з "Приватбанку" майже 165 млн дол.

7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з "Приватбанку" на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Сергієм Вовком рішення на користь Суркісів у справі "Приватбанку".