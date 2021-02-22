НАБУ затримало топ-менеджера "Приватбанку" при спробі вилетіти з України.

 

Українські правоохоронці посадили в аеропорту "Борисполь" приватний літак, на борту якого був топ-фіґурант справи "ПриватБанку". Національне антикорупційне бюро вважає, що той хотів утекти із країни. Його затримали.

 

 

"За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочато проведення невідкладних слідчих дій", – поінформували в НАБУ.

 

Характерно, що підозру проти колишнього менеджера "Привату" погодила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, котра в своїх діях узалежнена від Володимира Зеленського.

 

НАБУ не розголошує прізвища банкіра. Однак видання LB.ua пише, що йдеться про Володимира Яценка – першого заступника голови правління "ПриватБанку" у 2016 році.

 

Яценко є одним з фігурантів справи щодо оскаржування націоналізації "ПриватБанку". До націоналізації він володів 0,3236% акцій банку. У 2019 році Яценко разом із іншими менеджерами-власниками акцій, зокрема, Тимуром Новіковим, Олегом Гороховським, Тетяною Гур'євою та Людмилою Шмальченко, позивалися проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, Мінфіну та державного "ПриватБанку". Вони оскаржували процедуру ball-in, згідно з якою відбулася примусова конвертація їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені під час націоналізації, пише НВ

 

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "ПриватБанку", визнавши його неплатоспроможним.

 

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації "ПриватБанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум $5,5 млрд.

 

Банком раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

 

22.02.2021

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