У Косівському музеї експозицію кераміки доповнять інтерактивом.

У Косові стартує проєкт «Інтерактивний музей», присвячений місцевій мальованій кераміці. Інтерактивну експозицію створять в одній із зал Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини, повідомили у музеї.

Фото www.facebook.com/interactivemuseumkosiv

Цей проєкт став одним із переможців щорічного Конкурсу ініціатив карпатських громад Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон «Карпати-Україна». На його реалізацію із бюджету Івано-Франківщини надійде 249 тис. грн, ще 97,5 тис. грн виділить Косівська міська рада. Проєкт мають втілити за найближчі чотири місяці, повідомила завідувачка музею Вікторія Яремин.

Після реалізації задуму гості музею замість пасивного споглядання експонатів під супровід екскурсовода зможуть взаємодіяти з елементами експозиції, адже її доповнять сучасним мультимедійним обладнанням та ігровими модулями. Зокрема, з'явиться макет кахельної печі з імітацією вогню. Відвідувачі зможуть досліджувати, торкати руками експонати, переглядати відео, зазирати у шухляди та скриньки, виконувати різні ігрові завдання та квести, — зазначили у музеї.

Фото www.facebook.com/interactivemuseumkosiv

Крім цього, зала буде облаштована дизайнерськими вітринами для унікальних керамічних артефактів із музейної збірки. Оригінальні вироби Олекси Бахматюка, Павлини Цвілик, яких вважають корифеями косівської кераміки, експонуватимуть поряд з історичними світлинами, інфографікою та цікавими текстами. Ще однією інновацією експозиції стане її часткова адаптація для людей із вадами зору.

Автори проєкту сподіваються, що «Інтерактивний музей» допоможе ефективно популяризувати косівську кераміку як важливу складову історико-культурної спадщини Гуцульщини. Вони переконані, що ініціатива стане додатковим поштовхом для розвитку цього унікального ремесла та сприятиме збільшенню потоку туристів на Косівщині.

До слова, проєкти-переможці згадуваного конкурсу від асоціації «Єврорегіон "Карпати-Україна"», а їх цього року 39, фінансуються з обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, у грудні 2019 року косівську кераміку внесли до Репрезентативного списку нематеріальної художньої спадщини людства ЮНЕСКО.