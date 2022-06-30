У Косові відновлюють виробництво косівської мальованої кераміки.

 

До Косівської регіональної організації Національної спілки художників України доставлено обладнання для керамічного цеху, повідомляють у Міністерстві культури й інформаційної політики України. Зазначається, що це дасть змогу відновити повноцінний технологічний процес виробництва місцевої кераміки — традиції, що визнана на рівні ЮНЕСКО.

 

 

Через відсутні можливості переробки місцевої сировини майстри не могли виготовляти окремі вироби, зокрема кахлі й облицювальні плитки. У зв’язку з цим виробництво традиційних мальованих кахель припинилося. Заступниця міністра культури й інформаційної політики Лариса Петасюк повідомила: «Співпраця Міністерства культури й інформаційної політики України, Офісу з розвитку креативних індустрій, партнерів із розвитку дала змогу закупити необхідне обладнання й відновити виробничу спроможність косівської кераміки. Тішуся, що тепер українські майстри продовжать працювати та експортувати вироби. Адже креативні індустрії в часи війни – це не лише спосіб показати світу сміливість і оригінальність української культури, а й підтримка армії та економіки. Косівська мальована кераміка вкотре підтверджує свій статус елемента Репрезентативного переліку ЮНЕСКО, бо представляє всю Україну через поєднання винахідливості, історії, креативності та майстерності».

 

Тож, спільними зусиллями вдалося замкнути повний цикл виробництва кераміки, забезпечити більш як 100 робочих місць, зберегти нематеріальну культурну спадщину гуцульського регіону.

 

30.06.2022

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