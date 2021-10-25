225 дерев'яних церков українсько-польського прикордоння, - постав новий маршрут для туристів.

У Жовкві презентували новий українсько-польський транскордонний туристичний маршрут «Карпатський шлях дерев’яної архітектури». Маршрут поєднує відвідини 95 автентичних дерев’яних храмів українського та 130 польського прикордоння, зокрема пам’ятки, віднесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, повідомила керівниця Асоціації «Єврорегіон КАРПАТИ – Україна» Наталія Савка.

«Презентований маршрут Карпатський шлях дерев’яної архітектури об‘єднує давні автентичні дерев’яні храми українського та польського прикордоння. Сподіваюсь, що туристи, які будуть подорожувати за цією картою, відкриють ці особливі, намолені століттями місця, та берегтимуть безцінну спадщину і для наступних поколінь», – зазначила вона під час презентації туристичного маршруту на конференції «Карпатський шлях дерев’яної архітектури – спільні дії для збереження та промоції історико-культурної спадщини українсько-польського прикордоння».

У межах цього проєкту також розробили стратегію розвитку та промоції «Карпатського шляху дерев’яної архітектури» і вже підготували для її реалізації короткі описи та фотоматеріали для 45 об’єктів із українського карпатського прикордоння та 20 – із польського.

Прикметно, що транскордонний маршрут «Карпатський шлях дерев’яної архітектури» включає локальні регіональні туристичні маршрути. Зокрема дев’ять туристичних шляхів на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей України, проходячи які, туристи зможуть ознайомитися із 30 пам'ятками сакральної архітектури на Закарпатті, 30-ма – на Франківщині та 35-ма – на Львівщині. Ще дев’ять локальних шляхів розроблено для території польського прикордоння – у Підкарпатському воєводстві Польщі.

Цей проєкт реалізували Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» та Підкарпатська регіональна туристична організація для створення цілісних підходів у збереженні та промоції дерев’яної архітектури – спільної культурної спадщини гірської частини українсько-польського прикордоння за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020».

Фото facebook.com/ekarpaty.ua