Beautiful Карпати

Обладнання експозиції аптеки-музею, оглядові майданчики в карпатських містах, дослідження й облаштування цілющих джерел, перформанси в замках і навіть квест – ці й інші проєкти карпатських громад із Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та Буковини врешті отримали шанс на реалізацію як переможці Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад конкурсного набору грудня 2019 року.

Про особливості проєктів цього відбору нам розповіла виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин.

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Із 45 відібраних проєктів 19 стосуються збереження і популяризація історико-культурної спадщини, 19 – туризму, а 7 – збереження і популяризація природної спадщини. Загальна вартість ідей – майже 14 мільйонів гривень (з них близько 10 мільйонів гривень покриває грант). У двох галицьких областях проєктів-переможців – 23: 11 із Львівської та 12 – з Івано-Франківської областей.

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«Дуже важливо, що в рамках цього конкурсного відбору маємо продовження ініціатив попередніх років. Так, торік з обласного бюджету ми підтримали будівництво аптеки-музею в Бориславі. А цього року вже міська рада з громадськими організаціями подала проєкт на облаштування цього музею, щоб зібрати там експонати, встановити обладнання, зокрема й мультимедійне, оскільки музей буде інтерактивним», – розповіла Галина Литвин.

Згаданий бориславський проєкт «Облаштування та наповнення музейними експозиціями аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості Йогана Зега» став продовженням проєкту «Встановлення аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості Йогана Зега», який також був переможцем Конкурсу ініціатив. У його рамках на території міського парку вже звели будівлю, яка слугуватиме приміщенням музею. Дерев’яний будинок спорудили на міцному фундаменті, в ньому утеплені стіни, 4-скатний дах із м’якої черепиці. Для збільшення терміну експлуатації матеріали просочили спеціальним антисептичним біозахистом, що захищає від грибків і технічних шкідників, а також протипожежним розчином.

Цьогоріч у музеї вже готуються облаштовувати експозицію та починають збір експонатів. «Щиро запрошуємо мешканців нашого міста, а також усіх бажаючих долучитись до збереження історії нашого краю. Якщо ви маєте, на вашу думку, речі (гасові лампи, документи про нафтовидобуток, пробірки, лабораторне обладнання, тощо), які пасуватимуть до тематики експозиції аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості – звертайтесь до директора міського парку Ігоря Сагана за номером телефону (093) 577-56-35 або приходьте в приміщення адміністрації парку, яке знаходиться в «Зеленому театрі», з 08:00 до 17:00», – йдеться на сайті Бориславської міської ради.

У Дрогобичі завдяки конкурсу продовжать ознакування, яке є не лише туристичним, а радше туристично-інформаційним, адже вказівники також містять інформацію про розміщення важливих соціальних об’єктів: ЦНАПів, лікарень тощо. Це особливо доречно в контексті того, що невдовзі Дрогобич стане центром великої ОТГ, тож цей проєкт буде помічним не лише для туристів, а й для місцевих мешканців.

Ще один цікавий проєкт, який беруться реалізовувати у Дрогобичі, – це розробка проєктно-кошторисної документації на проведення роботи у шпихліру – пам’ятці, що має шанс стати одним з нових туристичних магнітів міста.

Шпихлір у Дрогобичі. Фото: Folkerman/commons.wikimedia.org

Дрогобицька житниця (шпихлір) – пам'ятка архітектури національного значення, розташована неподалік центру міста. Це унікальний приклад господарської споруди XVIII століття, яка збереглася майже в первісному стані. Подібних пам'яток в Україні немає. Кам'яне зерносховище звели 1778 року на місці давнішої старостинської комори, воно слугувало для забезпечення міста запасами зерна на випадок неврожаю чи військових дій. У реставрованому приміщенні зерносховища планують створити культурно-мистецький простір, зокрема, відкрити етнографічний музей.

Новою цікавою ініціативою став задум телерадіокомпанії Перший Західний, яка отримала кошти на створення першого телевізійного квест-шоу «Карпатський вікенд». У рамках його реалізації щовихідних в ефір виходитиме програма, яка не лише популяризуватиме нашу спадщину, а й буде інтерактивною, відбуватиметься у формі квесту. Квести проходитимуть у Карпатах на території Львівщини.

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«Звичайно, в пріоритеті – все, що стосується збереження пам’яток, історико-культурної спадщини і національного, і місцевого значення. Ми бачимо, що цей пріоритет також є дуже важливим для місцевих громад і громадських організацій, і багато проєктів у всіх областях стосуються якихось кроків у цьому напрямі. Звісно, за 250 тисяч гривень складно зробити системні речі, але крок за кроком можна давати собі раду з пам’ятками. Зокрема, така ситуація є у Франківську, де музей мистецтв Прикарпаття буде займатися реставраційним ремонтом, у Східниці, де відбуватиметься реставрація спостережної вежі й оборонного валу на руїнах замку», – додала Галина Литвин.

Один із таких проєктів, що має на меті надати нового життя старовинному замку, реалізують у Надвірній – «Ревіталізація замку Краснодвір: створення центру інтерпретації історії міста Надвірна». У його рамках запланували проведення в замку мистецьких перформансів, метою яких є показати інтерпретовану історію міста. Такі перформанси вже відбувалися цього року за підтримки Українського Культурного Фонду. Нині ж за підтримки «Єврорегіону Карпати – Україна» ця ініціатива з приверненням уваги до замку Краснодвір набуде нового розвитку – як сподіваюся ініціатори, успішного, з огляду на дуже вдалий початок.

Важливим проєктом стало створення у Криворівні на Івано-Франківщині музею Параски Плитки-Горицвіт. Цю ініціативу втілюватиме сільська рада спільно з громадською організацією. Створення такого музею стане ще одним із низки заходів, що популяризують неформальну гуцульську столицю.

«Як «Єврорегіон» у Криворівні ми маємо тривалу співпрацю з форумом VIA Karpatia, який щороку там відбувався (цього року, через пандемію, на жаль, не відбувся. І нам дуже приємно, що цьогоріч ініціатива йде не лише десь «збоку» чи «згори», а сама місцева громада намагається повернути туристичну привабливість Криворівні, адже в минулі роки в нас не було такої співпраці», – зауважила Галина Литвин.

Ще одним прикладом такої місцевої ініціативи став проєкт у Коломийському районі Франківщини, де Матеївецька ОТГ спільно Агенцією розвитку ОТГ Прикарпаття розвиватиме тут лікувально-оздоровчий туризм.

Як зазначив виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук, проєкт підготували фахівці агенції, а його основна мета – підвищення ефективності використання туристичного потенціалу на межі Коломийського, Косівського та Снятинського районів. Ініціативу реалізовуватимуть у Запрутті.

«Запруття є унікальним місцем змішаного прадавнього лісу, чистих джерел, багате на карпатську флору та фауну середовище. Тут ростуть понад 300 видів лікарських трав, добре розвинуте бджільництво. У Запрутті є також джерела чистої води Джуркут, працюють кінні та овечі ферми, сироварні, хлібопекарні», – розповів Ігор Мельничук.

За його словам, в рамках реалізації проєкту планують покращити інфраструктуру території, розробити та промаркувати два маршрути (протяжністю 40 км), а також дослідити якість води в джерелах і створити лікувально-оздоровчий центр «Золоті крилечка».

Нагадаємо, конкурс ініціатив місцевих карпатських громад грудня 2019 року спільно реалізують Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна», Міністерство розвитку громад і територій України, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька ОДА в рамках проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку». Прийом проєктів на конкурс тривав від 8 листопада до 9 грудня 2019. Заявки могли подавати органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та комунальні організації, зареєстровані на території згаданих областей. Загалом було подано 172 заявки. Переможців визначили, щойно були одержані кошти з державного бюджету на реалізацію проєктів.

«Є багато зауважень щодо того, що оголошення переможців відбору грудня 2019 року відбулося в серпні 2020-го. Річ у тім, що торік кошти з держбюджету на ці проєкти надійшли в грудні й мали бути використані до кінця місяця. Ми боялися, щоб така ситуація не повторилася. На щастя, цього року кошти прийшли в липні, і ми відразу почали формувати рейтингові списки, провели конкурсну раду, яка складалася з представників облрад і ОДА, і вона затвердила перелік проєктів-переможців», – пояснила Галина Литвин.

За її словами, всі відібрані проєкти можна реалізувати до кінця року, адже експерти асоціації ретельно перевіряли саме реалістичність їх втілення протягом цього періоду. Наступний крок – підписання грантових угоди (перше таке відбудеться на Закарпатті вже наступного четверга) і безпосередньо робота над втіленням ініціатив-переможців.