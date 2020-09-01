У Росії очікується рекордне скорочення населення.

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом росіян досягла одного мільйона.

 

 

Цьогоріч у Росії на тлі пандемії коронавіруса очікується рекордне скорочення чисельності населення за останні 14 років. Про це у вівторок, першого вересня, повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на проєкт «Єдиного плану уряду з досягнення національних цілей розвитку Росії до 2024 року і на плановий період до 2030 року». Згідно з прогнозами, населення РФ за підсумками 2020 року зменшиться на 158 тисяч осіб.

 

Смертність за січень-червень на тлі пандемії зросла в Росії на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, а народжуваність – знизилася на 5,4 відсотка. За прогнозами уряду, зменшення російського населення триватиме й наступного року. Вихід на позитивну демографічну динаміку можливий не раніше 2022 року. Масштабніше скорочення населення в РФ спостерігалося востаннє за підсумками 2006 року, коли населення країни зменшилося на 373,9 тис. осіб.

 

Водночас цьогоріч зріс і рівень бідності в Росії. Частка росіян з доходами нижчими за прожитковий мінімум 2020 року збільшиться до 13,3 відсотка.

 

Варто зауважити, що реальні доходи росіян падають уже сьомий рік поспіль – з часу анексії Криму і запровадження західних санкцій. У 2019, за даними Російської академії народного господарства та державної служби при Президентові РФ, кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища. А питома вага громадян, котрі планують своє майбутнє на найближчі п'ять-шість років, скоротилася за останні два роки з 17 до 11 відсотків. З Росії нині хотіли б еміґрувати 53% громадян у віці від 18 до 24 років. Це максимальний показник з 2009 року.

 

Тим часом кількість заражень коронавірусом SARS-CoV-2 у Росії перевищила один мільйон. Про це повідомив російський Оперативний штаб з попередження поширення коронавірусної інфекції у вівторок, першого вересня. «У Російській Федерації зареєстровано 1 000 048 випадків (+ 0,5%) коронавірусної інфекції в 85 реґіонах», – йдеться в повідомленні штабу.

 

За останню добу в країні виявлено ще 4729 випадків інфікованості, при цьому в кожному четвертому випадку інфекція протікала безсимптомно. Кількість летальних випадків за добу зросла на 123, відтак загальна кількість померлих від COVID-19 в Росії досягла, за офіційними даними, 17 299 осіб.

01.09.2020

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